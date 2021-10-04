اليمن.. نقابة الصحافيين ترصد 28 حالة انتهاك ضد الصحافة

رصدت نقابة الصحافيين اليمنيين 28 حالة انتهاك ضد الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت النقابة في تقرير أصدرته، اليوم الاثنين، إنها رصدت منذ بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي 8 حالات اختطاف واعتقال وملاحقة، و4 حالات تعذيب لصحافيين في المعتقلات، و4 حالات حرمان من التطبيب والرعاية الصحية للمختطفين، و4 حالات تهديد وتحريض ضد صحافيين، و3 حالات منع من التصوير ومصادرة كاميرات مصورين، وحالتي إيقاف لوسائل إعلام، وحالتي مداهمة لمنازل صحافيين، وحالة واحدة إيقاف عن العمل.





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وأوضح التقرير أن الحوثيين ارتكبوا 13 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 50%، فيما ارتكبت الحكومة بمختلف تشكيلاتها وهيئاتها 8 حالات بنسبة 28%، وارتكبت قوات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي 3 حالات بنسبة11%، فيما ارتكبت جهات مجهولة 3 حالات بنسبة 11%.

وطبقا للتقرير، فقد توزعت حالات الاحتجاز للحرية والملاحقة إلى 3 حالات ملاحقة لصحافيين بنسبة 37.5% وحالتي اختطاف بنسبة 25%، إضافة إلى حالتي اعتقال بنسبة 25%، وحالة توقيف بنسبة 12.5%، من اجمالي 8 حالات.

وأشار إلى أنه لا يزال هناك 10 صحافيين مختطفين لدى جماعة الحوثي هم: (وحيد الصوفي، وعبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، ونبيل السداوي، ومحمد عبده الصلاحي، ووليد المطري، ومحمد علي الجنيد، ويونس عبدالسلام) أربعة منهم صدرت بحقهم أحكام جائرة بالإعدام (عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حميد).





وأضاف: "أوقفت الجماعة (ميليشيا الحوثي) إجراءات محاكمتهم وتصر على المساومة بقضيتهم وإخضاعهم لعملية تبادل المختطفين والأسرى في خطوة ترفضها نقابة الصحافيين وتطالب بسرعة الإفراج عنهم ومعاقبة كل من تسبب بمعاناتهم التي تدخل عامها السابع".

كما سجلت النقابة، حالتي اعتداء على منازل صحافيين في تعز، وحالة إيقاف صحافي عن العمل في عدن.

ورصد التقرير، 4 حالات تعذيب للصحافيين المختطفين لدى جماعة الحوثي منذ العام 2015 وهم عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، و4 حالات حرمان للزملاء الأربعة المختطفين من حق التطبيب والرعاية الصحية.

ووثق التقرير 4 حالات تهديد وتحريض طال صحافيين، نسبت ثلاث حالات منها لمجهولين وحالة واحدة لجماعة الحوثي.

ورصدت النقابة 3 حالات منع من التصوير ومصادرة كاميرات المصورين، منها حالتا منع من التصوير، وحالة مصادرة للكاميرات. وارتكبت ميليشيا الحوثي حالتي منع ومصادرة، فيما ارتكبت القوات الحكومية حالة واحدة.

وسجلت نقابة الصحافيين، حالتي إيقاف لإذاعتين في عدن هما إذاعة عدنيةfm، و بندر عدن، من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، واعتقال مديرهما رأفت رشاد.