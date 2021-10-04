رئيس أركان اليمن من على أنقاض مجزرة الحوثي بمأرب: سننتصر  

أكد رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق صغير بن عزيز، اليوم الاثنين، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية الكهنوتية المدعومة من إيران، مجرّدة من القيم والأخلاق، وأن مشروعها هو الدمار والخراب وقتل النساء والأطفال.

جاء ذلك خلال زيارة تفقديه إلى حي الروضة السكني بمدينة مأرب، شمال شرقي اليمن، اطلع خلالها على حجم الأضرار المادية التي خلّفها القصف الحوثي على منازل المواطنين وممتلكاتهم بثلاثة صواريخ باليستية.

مادة اعلانية

وأكد رئيس أركان الجيش اليمني، في تصريح من على أنقاض المنازل المدمّرة، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية دأبت على استهداف المناطق الآمنة والمدنيين داخل مأرب دون أي مراعاة للجانب الأخلاقي والإنساني.

وقال: يعلم الجميع على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي أنه لا يوجد بداخل مدينة مأرب سوى المواطنين والأطفال والنساء الأبرياء، وليست ثكنات عسكرية وأن الأبطال المقارعين لهذه الميليشيا هم في جبهات القتال.

وأضاف: "لن ترهبنا صواريخ الميليشيا الإرهابية.. واثقين أننا سننتصر على هذا المشروع وسنقتلع هذه النبتة الخبيثة الإمامية الكهنوتية المدعومة إيرانياً".

وطمأن الفريق بن عزيز الجميع بأن مشروع الحوثي سينتهي ويندثر وأن مشروع الحياة سينمو ويزدهر.. مؤكداً أن "النصر آت لا محالة بفضل الله".

وعصر أمس الأحد، استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية حي الروضة السكني في مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية، ما أدى إلى مقتل وجرح 35 مدنياً بينهم 5 أطفال و4 نساء.