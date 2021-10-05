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إدانة أميركية لهجوم مأرب: الحوثيون يؤكدون همجيتهم

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طفلة مصابة جراء هجوم الحوثي على مأرب يوم 3 أكتوبر 2021 (فرانس برس)
طفلة مصابة جراء هجوم الحوثي على مأرب يوم 3 أكتوبر 2021 (فرانس برس)

إدانة أميركية لهجوم مأرب: الحوثيون يؤكدون همجيتهم

دبي- العربية.نت

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أدانت السفارة الأميركية في اليمن هجوم مليشيا الحوثي الصاروخي على مدينة مأرب الذي أدى الى مقتل وإصابة أكثر من 30 مدنياً، معتبرة أنه يثبت همجية الحوثيين.

جاء ذلك في رسالة للقائمة بأعمال السفير الأميركي كاثي ويستلي نشرتها السفارة على حسابها على تويتر أمس الإثنين. وقالت ويسلي إنها تدين بشدة الهجوم الحوثي المروع على حي سكني في مدينة مارب الذي أدى الى مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

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كما أضافت إن الحوثيين يؤكدون همجيتهم بمثل هذه الهجمات.

إلى ذلك، شددت على وجوب تخلي الحوثيين عن هذا العدوان ضد إخوانهم اليمنيين والسعي الى حل سلمي للصراع.

تعليق السفارة الأميركية على هجوم مأرب
تعليق السفارة الأميركية على هجوم مأرب

مقتل مدنيين وأطفال

أتت تلك الإدانة الشديدة اللهجة، بعد أن أدى هجوم صاروخي على مدينة مأرب اليمينة الاستراتيجية يوم الأحد إلى مقتل امرأة وطفلين وإصابة 30 آخرين على الأقل، وفق ما أفادت مصادر عسكرية.

كما أوضحت المصادر لوكالة فرانس برس أن ضربتين صاروخيتين للحوثيين أصابتا منطقة سكنية في المدينة، مضيفة أن من بين الجرحى ستّ نساء وخمسة أطفال. وأكدت مصادر طبية حصيلة الهجوم.

طفل مصاب جراء هجوم الحوثي على مأرب يوم 3 أكتوبر 2021 (فرانس برس)
طفل مصاب جراء هجوم الحوثي على مأرب يوم 3 أكتوبر 2021 (فرانس برس)

واستهدف أحد الصواريخ منزل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، فيما أصاب الصاروخ الثاني منازل مدنية مجاورة، وفق أحد المصادر. وقال بن عزيز على صفحته في فيسبوك إثر الهجوم، إن "قتل الأطفال والنساء عمل الجبناء

يشار إلى أن المئات من مقاتلي الحوثيين وعدد من قوات الجيش اليمني قتلوا في الأسابيع الأخيرة بعدما جدد الحوثيون المدعومون من إيران هجومهم للسيطرة على مأرب، الواقعة شمال البلاد، والغنية بالنفط.

وصعّد الحوثيون جهودهم للسيطرة على مأرب منذ فبراير الماضي، على الرغم من كافة الدعوات الدولية إلى وقف هذا الهجوم، على المحافظة التي تأوي آلاف النازحين.

طفل مصاب جراء هجوم الحوثي على مأرب يوم 3 أكتوبر 2021 (فرانس برس)
طفل مصاب جراء هجوم الحوثي على مأرب يوم 3 أكتوبر 2021 (فرانس برس)
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