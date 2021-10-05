.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المبعوث الأممي لليمن: يجب التوصل لحل سياسي ينهي النزاع

  • الخط
الأمير فيصل بن فرحان وهانس غروندبرغ

المبعوث الأممي لليمن: يجب التوصل لحل سياسي ينهي النزاع

نشر في: آخر تحديث:

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى الرياض استمرت 3 أيام، متوجهاً إلى عدن. وقال غروندبرغ: "لا بد أن يكون الهدف الرئيسي والعاجل لدى جميع المعنيين هو إنهاء النزاع والتوصل لحل سياسي كلي يشمل الجميع ويلبي تطلعات اليمنيين، وهي مسؤولية تتطلب التزاماً كاملاً بجهود إحلال السلام".

رئيس أركان اليمن من على أنقاض مجزرة الحوثي بمأرب: سننتصر   اليمن اليمن والحوثي رئيس أركان اليمن من على أنقاض مجزرة الحوثي بمأرب: سننتصر  

وكان المبعوث الأممي اجتمع بوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وسفير المملكة إلى اليمن، محمد آل جابر. كما التقى بنائب الرئيس اليمني، علي محسن، وعدد من كبار المسؤولين اليمنيين.

كذلك، التقى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، ميجيل بيرجر، ودبلوماسيين من الدول الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن.

مبادرة السعودية

وأتت تلك الجولة للمبعوث الجدي وسط سعي أممي إعادة الزخم لمفاوضات، والدفع نحو التوصل إلى حل للأزمة اليمنية.

يذكر أن السعدية كانت أعلنت عبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في 22 مارس الفائت عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن. وأوضح بن فرحان في حينه أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة".

كما أضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر سار عن طفل خبر سار عن طفل "حارب السرطان".. هزت صورته العالم
تحليل يفضح.. شراء مريب في ووهان للـPcr قبل أشهر من الوباء تحليل يفضح.. شراء مريب في ووهان للـPcr قبل أشهر من الوباء
الأكثر قراءة
أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة أكبر خلل في تاريخ عملاق التواصل.. فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعود إلى الخدمة
شاب يهمس بأذن الفنان أحمد عز طلباً للمال.. ستفاجئك ردة فعله شاب يهمس بأذن الفنان أحمد عز طلباً للمال.. ستفاجئك ردة فعله
فيديو لحيوان غريب يشبه التمساح يظهر في مصر ويثير رعباً فيديو لحيوان غريب يشبه التمساح يظهر في مصر ويثير رعباً
تحذير سيصدمك.. لا تصور طعامك وتنشره بمواقع التواصل أبداً تحذير سيصدمك.. لا تصور طعامك وتنشره بمواقع التواصل أبداً
بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً بعد غموض لساعات.. فيسبوك تكشف سبب توقف خدماتها عالمياً
الرئيس التنفيذي لـ الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" يخسر 7 مليارات دولار في ساعات
قبل أن تذهب
لبنانيون يطالبون باستكمال العدالة في تحقيق انفجار المرفأ
لبنانيون يطالبون باستكمال العدالة في تحقيق انفجار المرفأ
اكتشف المزيد