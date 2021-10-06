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المبعوث الأممي إلى اليمن: نعمل على تسوية تنهي النزاع

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هانس غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن: نعمل على تسوية تنهي النزاع

هانس غروندبرغ التقى رئيس الوزراء اليمني في عدن

دبي - العربية.نت

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شدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض لدعم الاستقرار وعمل مؤسسات الدولة.

وقال غروندبرغ، اليوم الأربعاء، إن هناك حاجة ملحة لتغيير المسار والعمل نحو تسوية سياسية تشمل الجميع وتنهي النزاع بشكل كامل وتسمح لليمن بالتعافي والنمو.

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جاء ذلك خلال لقائه برئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، في عدن.

زيارة الرياض

يشار إلى أن هانس غروندبرغ كان اختتم أمس الثلاثاء، زيارة إلى الرياض استمرت 3 أيام. وقد اجتمع خلالها بوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وسفير المملكة إلى اليمن، محمد آل جابر. كما التقى بنائب الرئيس اليمني، علي محسن، وعدد من كبار المسؤولين اليمنيين.

الأمير فيصل بن فرحان وهانس غروندبرغ
الأمير فيصل بن فرحان وهانس غروندبرغ

وأكد غروندبرغ أمس: "لا بد أن يكون الهدف الرئيسي والعاجل لدى جميع المعنيين هو إنهاء النزاع والتوصل لحل سياسي كلي يشمل الجميع ويلبي تطلعات اليمنيين، وهي مسؤولية تتطلب التزاماً كاملاً بجهود إحلال السلام".

إعادة الزخم للمفاوضات

كذلك، التقى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية، ميجيل بيرجر، ودبلوماسيين من الدول الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن.

تأتي هذه الجولة لغروندبرغ وسط سعي أممي إعادة الزخم للمفاوضات، والدفع نحو التوصل إلى حل للأزمة اليمنية.

مبادرة السعودية

يذكر أن السعودية كانت أعلنت عبر وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في 22 مارس الفائت عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن. وأوضح بن فرحان في حينه أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة".

كما أضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

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