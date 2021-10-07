مجدداً.. قصف باليستي حوثي على حي سكني بمأرب

جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الخميس، قصفها الصاروخي على مدينة مأرب المكتظة بالمدنيين والنازحين، شمالي شرق اليمن، بعد أربعة أيام من مجزرة بشعة ارتكبتها في ذات المدينة بثلاثة صواريخ باليستية، وذهب ضحيتها أكثر من 35 مدنياً بين قتيل وجريح غالبيتهم من النساء والأطفال.

وذكرت مصادر محلية ل "العربية. نت" ، أن ميليشيات الحوثي عاودت، مساء اليوم، استهداف حي الروضة السكني بصاروخ باليستي، الذي تعرض للاستهداف بثلاثة صواريخ مماثلة ، نجم عنه مقتل أربعة وأكثر من 31 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار وأضرار كبيرة في المنازل .

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وأفادت المصادر، أنه لم يتبين حتى اللحظة حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية جراء الاستهداف الجديد، مرجحة سقوط ضحايا إثر استهداف الأحياء السكانية.

وتزامن الاستهداف الحوثي مع زيارة ‏المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن رينو ماري ديتال، ومسؤولين أمميين، للاطلاع على حجم الدمار الذي خلفته الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيات الحوثي على منازل المدنيين النازحين في حي الروضة شمال مدينة ‎مأرب.

وتعرف المسؤول الأممي من المعنيين في محافظة مأرب، على حجم الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها الهجمات الحوثية المتواصلة على الأحياء السكنية ومخيمات وتجمعات النازحين ومنازل المواطنين في المحافظة خلال الفترة الماضية.

وعبر عن موقف الأمم المتحدة الرافض لكافة الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين وتهدد حياتهم وتعرضها للخطر، مجددا إدانته الشديدة للهجمات الأخيرة التي طالت منزل محافظ مأرب ومنازل النازحين في مدينة مأرب، ووصف هذه الهجمات بالجريمة الكارثية.

وأعرب المفوض السامي عن أسفه لاستمرار سقوط الضحايا المدنيين من النساء والأطفال، وتفاقم آثار الحرب المأساوية على حياة المدنيين، مشيراً إلى أن زيارته لمحافظة مأرب اليوم تأتي في إطار عمل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن على رصد وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في محافظة مأرب، وكشف كافة المنتهكين للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في كل المحافظات اليمنية من صعدة إلى المهرة.

وكانت ميليشيات الحوثي الإرهابية قد استهدفت منزل محافظ مأرب سلطان العرادة، في 26 سبتمبر، وقصفته بصاروخين باليستيين ألحقا أضرارا كبيرة بالمنزل والمنازل والمنشآت المدنية القريبة منه.

كما قصفت الميليشيا الحوثية، الأحد الماضي، حي الروضة السكني في مدينة مأرب المكتظ بالنازحين بثلاثة صواريخ باليستية نتج عنها سقوط أكثر من 35 مدنياً بين قتيل وجريح، 7 منهم من الأطفال، فضلا عن تضرر نحو 12 منزلاً في هذا القصف 4 منها دمرت بشكل كلي و8 منازل أخرى تضررت بشكل جزئي.