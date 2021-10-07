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واشنطن: ندين الهجمات المشينة التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين

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بقايا طائرة حوثية مفخخة "أرشيفية"
اليمن والحوثي

واشنطن: ندين الهجمات المشينة التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين

سفارة أميركا بالسعودية تدعو الحوثيين للتركيز على السلام لا العنف

دبي _ العربية.نت

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أدانت السفارة الأميركية في السعودية، اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف مطار أبها الليلة الماضية وأسفر عن إصابة أربعة مدنيين، مستنكرة ما وصفتها بالهجمات "المشينة" التي يشنها الحوثيون على المدنيين.

وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر: "يجب على الحوثي التركيز على السلام بدلا من العنف، والعمل على إيجاد حل دبلوماسي تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير موقع إطلاق المُسيّرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي، موضحا أن عملية الاستهداف بمحافظة صعدة شملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ والإطلاق.

كما أعلن التحالف اعتراض مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها، مشيرا إلى إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بالمطار وتهشم زجاج بعض الواجهات.

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وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، الأربعاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة حوثية حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.

وأضاف أن شظايا اعتراض الهجوم تناثرت وسقطت في محيط مطار أبها الداخلي ما أدى إلى الإصابات والتلفيات المذكورة.

وأكد التحالف أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل جريمة حرب، مشدداً على أن إجراءات عملياتية يتم اتخاذها لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.

يشار إلى أنه منذ فترة تواصل تلك الميليشيا محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبةً هجمات الحوثيين الإرهابية.

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