ليندركينغ يبدأ جولة جديدة بالمنطقة لدفع عملية السلام في اليمن

وصل المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأردنية عمّان، ضمن جولته الجديدة للمنطقة للتشاور مع أطراف الحرب ودول المنطقة للعمل من أجل الوصول لتسوية سياسية شاملة وتحقيق السلام في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بلاغ صحافي، إن جولة تيم ليندركينغ الجديدة تشمل زيارة دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

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وسيلتقي المبعوث الأميركي وفق البلاغ، "حكومة الجمهورية اليمنية وممثلي المجتمع المدني اليمني وكبار المسؤولين الحكوميين الإقليميين والأمم المتحدة وشركاء دوليين آخرين".

وأكدت الخارجية الأميركية أن جهود مبعوثها الخاص "لاتزال مركزة على تقديم الإغاثة الفورية لشعب اليمن ودفع عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة".

وسيواصل ليندركينغ في هذا السياق، الدعوة إلى حل دائم لأزمة الوقود بما في ذلك إنهاء القيود المفروضة على واردات المشتقات النفطية، "والتلاعب الحوثي بأسعارها وتخزينها".

وخلال لقاءاته مع الشركاء الدوليين سيتناول المبعوث الأميركي أيضا، تداعيات استمرار هجوم الحوثيين في مأرب، "الذي يفاقم الأزمة الإنسانية ومقتل مزيد المدنيين".

وقالت الخارجية الأميركية، إن مبعوثها الخاص سيواصل دعوة جميع الأطراف للعمل على إيجاد حل دائم لأزمة المشتقات النفطية. بما في ذلك إنهاء القيود المفروضة على واردات الوقود.

كما أشارت إلى أن ليندركينغ سيناقش مع الشركاء الدوليين مسألة تلاعب الحوثيين بأسعار المشتقات النفطية وتخزينها.

وتأتي زيارة المبعوث الأميركي الجديدة إلى المنطقة، وسط معارك عنيفة تشهدها البلاد بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من جبهات القتال، أعنفها تلك التي تشهدها محافظة مأرب.

وتفرض ميليشيا الحوثي حصاراً مطبقاً على مديرية العبدية جنوبي مأرب. وتستهدف الأهالي بأسلحتها الثقيلة، حيث خلفت العشرات من الضحايا، ونحو 10 آلاف أجبروا على النزوح من المديرية، وفق منظمة الهجرة الدولية.