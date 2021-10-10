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رصاص الحوثيين يحصد امرأة مسنة غرب اليمن

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ضحايا الحوثي
من ضحايا الحوثيين (أرشيفية)
اليمن والحوثي

رصاص الحوثيين يحصد امرأة مسنة غرب اليمن

أخمدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، السبت، مصادر نيران لميليشيا الحوثي في جبهتين جنوب الحديدة

العربية.نت - أوسان سالم 

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قُتلت امرأة مسنة، السبت، برصاص ميليشيا الحوثي، جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وأفادت مصادر محلية أن الميليشيا التابعة لإيران، المتمركزة على خط الجراحي استهدفت تجمعات سكانية جنوب غربي حيس بالأسلحة الرشاشة، ما أسفر عن إصابة المواطنة آمنة إسماعيل ويدن (65 عاماً)، وتم نقلها إلى المستشفى الميداني في الخوخة، إلا أن إصابتها كانت قاتلة، حيث فارقت الحياة داخل المستشفى.

من الحوثيين
من الحوثيين

وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ميليشيا الحوثي، التي تستهدف القرى والتجمعات السكانية القريبة من خطوط التماس وفق سياسة التهجير المتعمدة.

في السياق، أخمدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، السبت، مصادر نيران لميليشيا الحوثي في جبهتين جنوب الحديدة.

وأفاد إعلام القوات المشتركة أنه تم رصد مصادر نيران للحوثيين استهدفت أحياء وقرى سكنية في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه وكيلو 16 شرق الحديدة.

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وباشرت القوات المشتركة الرد على نيران الميليشيا بالأسلحة المناسبة، وتمكنت من إخمادها بضربات مركزة حققت إصابات مباشرة في صفوف الحوثيين، وكبدتهم خسائر مادية وبشرية.

وتواصل ميليشيات الحوثي استهداف الأعيان المدنية في مختلف مناطق محافظة الحديدة بشكل يومي، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية، مخلفة آلاف الضحايا في صفوف المدنيين.

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