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شاهد الصور الأولية للانفجار الذي استهدف موكب محافظ عدن

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من انفجار عدن

شاهد الصور الأولية للانفجار الذي استهدف موكب محافظ عدن

دبي - العربية.نت

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هز انفجار مدينة عدن اليمنية الساحلية جنوب البلاد الأحد لدى انفجار سيارة، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى و11 جريحاً.

وقد أظهرت الصور الأولية حجم الانفجار الذي استهدف موكب محافظ عدن، أحمد لملس، خلال مروره في مديرية التواهي.

إلى ذلك قال مصدر أمني يمني لوكالة فرانس برس إن "سيارة ملغومة كانت تقف في الخط العام بشارع المعلا انفجرت أثناء مرور موكب مسؤولين بينهم محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة والأسماك سالم السقطري".

من جهته أكد محافظ عدن لوسائل إعلام يمنية أنه بصحة جيدة والانفجار أصاب مرافقين.

كما ذكرت صحف يمنية أن سيارات الشرطة والإسعاف هرعت إلى موقع الانفجار، بينما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد.

تحقيق عاجل

من جانبه وجه رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، الجهات المختصة بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات هذه العملية الإرهابية، وتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يستهدف أمن واستقرار عدن، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

واستمع عبدالملك إلى تقرير أولي حول ملابسات العملية الإرهابية، وما نجم عنها من خسائر بشرية ومادية.

كما اطلع خلال اتصالين منفصلين بوزير الزراعة ومحافظ عدن على حالتهما الصحية، حيث أكدا أنهما بحالة جيدة ولم يمسهما مكروه.

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