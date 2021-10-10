.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليمن.. استهداف موكب محافظ عدن بسيارة مفخخة

  • الخط
من انفجار عدن

اليمن.. استهداف موكب محافظ عدن بسيارة مفخخة

أحمد لملس: أنا بصحة جيدة والانفجار أصاب مرافقين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انفجرت سيارة مفخخة اليوم الأحد وسط مدينة عدن جنوب اليمن، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى و5 جرحى.

وأفاد مراسل مراسل "العربية/الحدث" بنجاة محافظ عدن، أحمد لملس، إثر استهداف موكبه خلال مروره في مديرية التواهي.

فيما أوضح مصدر أمني يمني أن "سيارة ملغومة كانت تقف في الخط العام بشارع المعلا انفجرت أثناء مرور موكب مسؤولين بينهم محافظ عدن ووزير الزراعة والأسماك سالم السقطري"، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

من جهته، أكد المحافظ في تصريحات لاحقة لوسائل إعلام يمنية أنه بصحة جيدة وأن الانفجار أصاب مرافقيه.

صورة متداولة لمحافظ عدن أحمد لملس بعد الانفجار
صورة متداولة لمحافظ عدن أحمد لملس بعد الانفجار

تحقيق عاجل

إلى ذلك وجه رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، الجهات المختصة بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات هذه العملية الإرهابية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

أتى ذلك، بعد أن استمع إلى تقرير أولي حول ملابسات العملية، وما نجم عنها من خسائر بشرية ومادية.

كما اطلع خلال اتصالين منفصلين بوزير الزراعة والمحافظ على حالتهما الصحية، حيث أكدا أنهما بحالة جيدة ولم يمسهما مكروه.

3 انفجارات في مطار عدن

يذكر أنه في 30 ديسمبر 2020، وبالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة، عدن، وقعت 3 انفجارات استهدفت المطار بعد قليل من هبوط طائرة تقل جميع الوزراء، باستثناء وزير الدفاع، وأوقعت 26 قتيلاً وأصابت حوالي 110 آخرين.

من مطار عدن يوم 30 ديسمبر 2020
من مطار عدن يوم 30 ديسمبر 2020

وحمّل تحقيق أممي في مارس الماضي ( 2021)، ميليشيا الحوثي، مسؤولية الهجوم . وخلص التحقيق في حينه إلى أن الحوثيين استهدفوا المطار بثلاثة صواريخ باليستية موجهة بدقة. كما أضاف أن الحوثيين حاولوا استهداف الطائرة التي تحمل أعضاء الحكومة، مشيراً إلى أن استهداف الميليشيات لمطار عدن يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي والإنساني.

واأشبوع الماضي شهدت المدينة اشتباكات بين القوات الأمنية الحكومة ومجموعة مسلحة، أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فائق حسن يتغزل بزوجته أصالة.. أول صورة ورسالة رومانسية فائق حسن يتغزل بزوجته أصالة.. أول صورة ورسالة رومانسية
"فتى الزرقاء" أمام الملايين.. فيديو مع تامر حسني يلهب التواصل
الأكثر قراءة
بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية
بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب "السجود للكلب"
الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً
الجدعان: تعديلات ضريبة القيمة المضافة في السعودية تدعم القطاع الخاص الجدعان: تعديلات ضريبة القيمة المضافة في السعودية تدعم القطاع الخاص
النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء
لم تقسم نصفين بالليزر.. سر صخرة عجيبة في السعودية لم تقسم نصفين بالليزر.. سر صخرة عجيبة في السعودية
قبل أن تذهب
كيف يعطل تحالف "الفساد والسياسة" إعمار المدن العراقية المحررة؟
كيف يعطل تحالف "الفساد والسياسة" إعمار المدن العراقية المحررة؟
اكتشف المزيد