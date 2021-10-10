اليمن.. استهداف موكب محافظ عدن بسيارة مفخخة

انفجرت سيارة مفخخة اليوم الأحد وسط مدينة عدن جنوب اليمن، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى و5 جرحى.

وأفاد مراسل مراسل "العربية/الحدث" بنجاة محافظ عدن، أحمد لملس، إثر استهداف موكبه خلال مروره في مديرية التواهي.

صور جديدة من مكان الانفجار الذي استهداف موكب محافظ #عدن#اليمن#الحدث pic.twitter.com/AM0Agbk8L2 — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) October 10, 2021

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فيما أوضح مصدر أمني يمني أن "سيارة ملغومة كانت تقف في الخط العام بشارع المعلا انفجرت أثناء مرور موكب مسؤولين بينهم محافظ عدن ووزير الزراعة والأسماك سالم السقطري"، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

من جهته، أكد المحافظ في تصريحات لاحقة لوسائل إعلام يمنية أنه بصحة جيدة وأن الانفجار أصاب مرافقيه.

تحقيق عاجل

إلى ذلك وجه رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، الجهات المختصة بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات هذه العملية الإرهابية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

أتى ذلك، بعد أن استمع إلى تقرير أولي حول ملابسات العملية، وما نجم عنها من خسائر بشرية ومادية.

كما اطلع خلال اتصالين منفصلين بوزير الزراعة والمحافظ على حالتهما الصحية، حيث أكدا أنهما بحالة جيدة ولم يمسهما مكروه.

3 انفجارات في مطار عدن

يذكر أنه في 30 ديسمبر 2020، وبالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة، عدن، وقعت 3 انفجارات استهدفت المطار بعد قليل من هبوط طائرة تقل جميع الوزراء، باستثناء وزير الدفاع، وأوقعت 26 قتيلاً وأصابت حوالي 110 آخرين.

وحمّل تحقيق أممي في مارس الماضي ( 2021)، ميليشيا الحوثي، مسؤولية الهجوم . وخلص التحقيق في حينه إلى أن الحوثيين استهدفوا المطار بثلاثة صواريخ باليستية موجهة بدقة. كما أضاف أن الحوثيين حاولوا استهداف الطائرة التي تحمل أعضاء الحكومة، مشيراً إلى أن استهداف الميليشيات لمطار عدن يعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي والإنساني.

واأشبوع الماضي شهدت المدينة اشتباكات بين القوات الأمنية الحكومة ومجموعة مسلحة، أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.