ميليشيا الحوثي تحرم 8 آلاف طالب من التعليم جنوب مأرب

كشفت نقابة المعلمين اليمنيين أن أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة حرموا من العملية التعليمية في مديرية العبدية جنوب مأرب، جراء الحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثي على سكان المديرية منذُ ثلاثة أسابيع.

وأكدت في بيان لها أن الحصار الحوثي على المدنيين في العبدية تسبب في إيقاف العملية التعليمية بـ 18 مدرسة، وحرمان أكثر من (8392) طالباً وطالبة من مواصلة تعليمهم، فضلاً عن معاناة أكثر من 183 معلم ومعلمة يعيلون مئات الأسر في ذات المديرية.

مادة اعلانية

كما أشارت إلى أن أكثر من 183 أسرة للمعلمين والمعلمات ضمن 5000 أسرة هم عدد سكان مديرية العبدية بمحافظة مأرب، البالغ إجمالاً 35 ألف فرد، بينهم 9 آلاف طفل، و3 آلاف امرأة، يعيشون تحت حصار جائر وخانق تفرضه ميليشيا الحوثي على المديرية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

كذلك، استنكر بيان النقابة الحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثي على المدنيين في المديرية البالغ عددهم 35 ألف نسمة، حسب إحصائية رسمية، مناشدة الرئيس اليمني عبد ربه هادي والتحالف والأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية وقيادة تحالف دعم الشرعية بالتدخل العاجل.

ضغط لفك الحصار

وطالبت بالضغط لفك الحصار على المديرية، أو فتح ممرات آمنة للمحاصرين، محذرة من إهمال الوضع الإنساني في مديرية العبدية، وعدم التحرك الجدي والسريع لإنقاذ الموقف، لئلا يؤدي ذلك إلى تداعيات سلبية وكارثية على المحاصرين.

كما دعت نقابة المعلمين اليمنيين المنظمة الدولية للتربية ونقابات التعليم في اليمن، وجميع العاملين في الحقل التربوي والتعليمي في كل المحافظات قاطبة إلى التضامن وبقوة وبمختلف السبل، مع المعلمين المحاصرين وأسرهم وكافة أهالي العبدية.

يشار إلى أن الحوثيين صعدوا جهودهم للسيطرة على مأرب منذ فبراير الماضي على الرغم من كافة الدعوات الدولية إلى وقف هذا الهجوم على المحافظة التي تؤوي آلاف النازحين.