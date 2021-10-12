اليمن.. إصابة 6 مدنيين بينهم أطفال بانفجار ألغام حوثية

أصيب 6 أشخاص ، بينهم 3 أطفال، الاثنين، بانفجار ألغام زرعها الحوثيون، في محافظتي مأرب والجوف شمال شرقي البلاد.

وقال المرصد اليمني للألغام إن 3 أطفال، هم: عبدالرب حسين كريشان، وغمدان كريشان، وناجي حسين المصري، أصيبوا نتيجة انفجار 3 ألغام في منطقة المحجزه بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.

مادة اعلانية

كما جُرح 3 آخرون إثر انفجار لغم، من مخلفات ميليشيا الحوثي، بسيارة أحد المواطنين، أثناء مرورها في إحدى الطرق الصحراوية بمديرية خب الشعف شرقي محافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

وأكد المرصد اليمني للألغام إصابة 3 مدنيين بانفجار لغم للحوثيين في مركبة مدنية تقل 9 أشخاص، يملكها المواطن أحمد الشعبي، أثناء مرورها في الطريق الصحرواي بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وأفادت مصادر محلية أن الانفجار أدى إلى احتراق سيارة المواطن الشعبي.

وتعاني محافظة الجوف من كثافة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في الطرق الصحراوية والأودية. حيث أدت تلك الألغام إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين، ونفوق العديد من المواشي، فضلا عن الخسائر المادية من جراء انفجار الألغام والعبوات الناسفة.

وكان تقرير رسمي كشف عن مقتل وإصابة 910 مدنيين، بينهم نساء وأطفال، بسبب الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في محافظة الجوف، خلال الفترة من أكتوبر 2018 إلى أغسطس 2021.

وقال التقرير الصادر عن لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف إن الفريق التابع للجنة وثق 282 حالة أضرار وخسائر مادية بسبب الألغام في مديريات المحافظة.

ومن الأضرار التي وثقها التقرير، تضرر 25 منزلا و49 مزرعة في مختلف المديريات. و97 سيارة ومركبة، وغيرها من الأضرار المادية.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي تواصل زراعة الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة في الجوف كغيرها من المحافظات والمدن اليمنية.