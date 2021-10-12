وقفة نسوية بمأرب تندد بحصار الحوثي لمديرية العبدية

نظمت العشرات من نساء مديرية العبدية وناشطات حقوقيات، أمس الاثنين، وقفة احتجاجية للتنديد بالحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على المديرية جنوب محافظة مارب منذ 22 يوماً.

ونددت المحتجات خلال الوقفة التي أقيمت أمام مقر المنظمات الإنسانية الأممية الدولية بمدينة مأرب، بالحصار الحوثي المستمر على العبدية والموقف الدولي المتقاعس تجاه الحصار.

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كما طالبت المحتجات، الأمم المتحدة بالخروج من دائرة التجاهل والتقاعس وممارسة ضغوط أكبر على الميليشيات الإرهابية لإنهاء هذا الحصار ووقف هجماتها المتزامنة على المديرية وتسيير قوافل إنسانية لإغاثة المحاصرين وإجلاء الجرحى.

وسلمت المحتجات نسخة من بيانهن لممثلي المنظمات الأممية، وشددت على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين في مديرية العبدية من نساء وأطفال وكبار سن ومرضى من الإبادة الجماعية، وفك الحصار عنهم ومد جسر جوي لإيصال الأدوية والأغذية التي انعدمت تماما لمساعدتهم على مقاومة الموت جوعا ومرضا.

تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية

وطالبت النساء في الوقفة الاحتجاجية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية وقادتها مجرمي حرب يجب ملاحقتهم إنصافا للضحايا وضمانا لعدم إفلاتهم من العقاب.

وأشارت مصادر حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي تحرم 5300 عائلة أي ما مجموعه 35000 مدني من الحصول على الغذاء والماء والدواء منذ أكثر من عشرين يوما في مديرية العبدية.





سوء تغذية حاد

وأضافت أن هناك ما لا يقل عن 9827 طفلاً يعيشون تحت الحصار يعانون من سوء التغذية، منهم 2،465 يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تحتاج 3،451 امرأة إلى الرعاية الصحية والإنجابية.

كما تحرم الميليشيا 34 مريضاً من الوصول إلى الرعاية الصحية العاجلة، 23 منهم يعانون من الفشل الكلوي، و11 يعانون من السرطان.

ولفتت المصادر إلى أن نقص الغذاء والماء أجبر المدنيين على شرب مياه ملوثة، ما ينذر بحدوث كارثة صحية.