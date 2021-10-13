التحالف: تدمير زورقين حوثيين مفخخين.. ومقتل 106 من الميليشيات بالعبدية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيات الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك.

وأكد التحالف أن الميليشيات الحوثية تواصل تهديد خطوط الملاحة والتجارة في باب المندب وجنوب البحر الأحمر في انتهاك لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

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في سياق متصل، أعلن التحالف تنفيذ 19 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في العبدية بمأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف أنه تم تدمير 12 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي في العبدية ومقتل ما يزيد عن 108 من عناصرها، مؤكداً التزامه "بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين".

وكان التحالف قد أعلن الثلاثاء، عن مقتل نحو على 300 مسلّح من الحوثيين خلال الساعات الـ24 الأخيرة إثر قصف جوي في منطقة العبدية جنوب محافظة مأرب.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية: "استهدفنا تسع آليات عسكرية للميليشيات الحوثية في العبدية وخسائرها تجاوزت 134 عنصرا".

وأكد التحالف، الثلاثاء، تنفيذ 43 استهدافا لآليات وعناصر الحوثي في مديرية العبدية، جنوب مأرب، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هذا ونظمت العشرات من نساء مديرية العبدية وناشطات حقوقيات، الاثنين، وقفة احتجاجية للتنديد بالحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على المديرية جنوب محافظة مأرب منذ 22 يوماً.

ونددت المحتجات خلال الوقفة التي أقيمت أمام مقر المنظمات الإنسانية الأممية الدولية بمدينة مأرب، بالحصار الحوثي المستمر على العبدية والموقف الدولي المتقاعس تجاه الحصار.

كما طالبت المحتجات، الأمم المتحدة بالخروج من دائرة التجاهل والتقاعس وممارسة ضغوط أكبر على الميليشيات الإرهابية لإنهاء هذا الحصار ووقف هجماتها المتزامنة على المديرية وتسيير قوافل إنسانية لإغاثة المحاصرين وإجلاء الجرحى.

وسلمت المحتجات نسخة من بيانهن لممثلي المنظمات الأممية، وشددت على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين في مديرية العبدية من نساء وأطفال وكبار سن ومرضى من الإبادة الجماعية، وفك الحصار عنهم ومد جسر جوي لإيصال الأدوية والأغذية التي انعدمت تماما لمساعدتهم على مقاومة الموت جوعا ومرضا.

تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية

وطالبت النساء في الوقفة الاحتجاجية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية وقادتها مجرمي حرب يجب ملاحقتهم إنصافا للضحايا وضمانا لعدم إفلاتهم من العقاب.

وأشارت مصادر حقوقية إلى أن ميليشيات الحوثي تحرم 5300 عائلة أي ما مجموعه 35000 مدني من الحصول على الغذاء والماء والدواء منذ أكثر من عشرين يوما في مديرية العبدية.