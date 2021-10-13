اليمن.. صواريخ باليستية حوثية تحصد ضحايا من المدنيين في مأرب
الجيش الوطني دفع بتعزيزات كبيرة خلال الساعات الماضية إلى جبهات جنوب مأرب
أفادت مصادر قبلية، الأربعاء، أن ميليشيا الحوثي استهدفت بـ 3 صواريخ باليستية عدة قرى في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب ومحطة للوقود ما أدى إلى سقوط ضحايا في أوساط المدنيين.
وهذا احد الأطفال من ابناء الجوبة كان على متن السيارة في محطة الوقود التي استهدفها الحوثي بصاروخ باليستي في مركز الجوبة..— زيد علي الشليف (@Zaidalshalif) October 13, 2021
إرهاب الحوثي وصل إلى كل بيت pic.twitter.com/UkrUrptJpP
وبالتزامن، يخوض الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية معارك عنيفة ضد الميليشيا تمكن خلالها من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من قرى منطقة واسط والصعيد في أطراف مديرية الجوبة ومشفى 26 سبتمبر بقرية واسط وعدد من الأحياء المحيطة بسوق واسط.
مصادر عسكرية أكدت أن الجيش الوطني دفع بتعزيزات كبيرة خلال الساعات الماضية إلى جبهات جنوب مأرب.
وقالت المصادر إن معارك عنيفة تدور في الأجزاء الجنوبية من مديرية الجوبة وفي محيط مديرية العبدية المحاصرة من قبل الميليشيا، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا.
كما استهدفت الميليشيا منطقة مريس في جبهة شمال محافظة الضالع بصاروخ باليستي دون وقوع ضحايا.