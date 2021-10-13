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ليندركينغ: إيران تعمل على تغذية الصراع في اليمن ولا نرى دورا إيجابيا لها 

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المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ
ليندركينغ
اليمن والحوثي

ليندركينغ: إيران تعمل على تغذية الصراع في اليمن ولا نرى دورا إيجابيا لها

واعتبر المبعوث الأميركي، أن الهجوم الحوثي على مأرب "يتعارض مع الرؤية الأميركية لإيجاد حل سلمي ينهي الحرب في اليمن

 العربية.نت - أوسان سالم 

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قال المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، إن بلاده "لا ترى أي دور إيجابي لإيران في اليمن، بل تعمل على تغذية الصراع بشتى الوسائل".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن ليندركينغ، تحدث في مؤتمر صحافي عقده في الرياض، عن رؤية الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن وتوافق رؤية بلاده مع الجانب السعودي ـ وفقا لتعبيره ـ ومنها أنه ليس هناك حل عسكري في اليمن، وبالتالي "نعمل على إيجاد أرضية تمكن اليمنيين من مناقشة أوضاعهم".

واعتبر المبعوث الأميركي أن الهجوم الحوثي على مأرب "يتعارض مع الرؤية الأميركية لإيجاد حل سلمي ينهي الحرب في اليمن".. معربا عن قلق بلاده إزاء الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على المدنيين في مديرية العبدية بمأرب.

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وأشار إلى أنه ليس من المقبول استمرار الهجمات الصاروخية من قبل ميليشيات الحوثي على الأراضي السعودية وتهديد سلامة المواطنين.

وأكد ليندركينغ العمل على الدفع باتجاه الحل السياسي وأن الأطراف اليمنية تمتلك مقدرة على الحوار.

كما أعرب عن قلق الولايات المتحدة من وضع خزان صافر النفطي والذي يهدد بكارثة بيئية كبيرة في المنطقة مالم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذا الملف.

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