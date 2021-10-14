خارجية اليمن: ميليشيا الحوثي أصبحت أكثر دموية ضد المدنيين

أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس، أن الانتهاكات الحوثية زادت في عموم البلاد، متهماً الحوثيين بأنهم باتوا "أكثر دموية" في استهداف للمدنيين نتيجة لفشلهم في أرض المعركة.

جاء ذلك أثناء بحث بن مبارك، التطورات السياسية في اليمن وجهود تحقيق السلام مع المبعوث السويدي الخاص بيتر سيمنبي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

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كما أشار الوزير اليمني إلى أن إحلال السلام يعتبر هدفا مشتركا للحكومة والمجتمع الدولي. ووصف بن مبارك ما تتعرض له مديرية العبدية في محافظة مأرب من حصار حوثي بأنه "انتهاكات إنسانية جسيمة"، متهما الجماعة المسلحة بقصف المديرية بشكل متواصل بالصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة ومنع الميليشيا من دخول الغذاء والدواء وإجلاء الجرحى والمرضى والمصابين".

وقال إن ذلك يعرض أكثر من 35 ألف نسمة من المدنيين لخطر الإبادة.

وتحاصر الميليشيات لأسابيع منطقة العبدية، وقصفت مشفاها الوحيد، أمس الأربعاء، موقعة عشرات الضحايا بين المدنيين.

يذكر أن الحوثيين شنوا منذ فبراير الماضي، هجوما على محافظة مأرب، في محاولة للسيطرة عليها دون نتيجة، وسط تحذيرات دولية من آثار تلك الهجمات ومخاطرها على آلاف النازحين.

ولطالما كررت الأمم المتحدة التحذير من التهديدات التي تطال مخيمات النازحين في المحافظة، والتي تبلغ 139 مخيما، تضم حوالي 2,2 مليون نازح.