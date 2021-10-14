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كمين للجيش اليمني يقتل 40 حوثياً جنوب مأرب

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قوات الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية من رويترز)

كمين للجيش اليمني يقتل 40 حوثياً جنوب مأرب

العربية.نت - أوسان سالم

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نفذ الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، كميناً محكماً استهدف ميليشيات الحوثي في محيط الجوبة جنوب مأرب.

وأكد المركز الإعلامي للجيش، أن الكمين أسفر عن سقوط نحو 40 من الحوثيين بين قتيل وجريح.

العبدية بمأرب منكوبة..ميليشيا الحوثي تقصف مشفاها الوحيد اليمن العبدية بمأرب منكوبة..ميليشيا الحوثي تقصف مشفاها الوحيد

كما نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني مقطع فيديو لجانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش ضد عناصر الميليشيات الانقلابية في جبهات جنوب مأرب.

في السياق، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، مخزن أسلحة وعربة بي أم بي في جبهة حريب.

هجوم منذ فبراير

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي تحاصر منذ أسابيع منطقة العبدية جنوب مأرب، وقصفت مشفاها الوحيد، أمس الأربعاء، موقعة عشرات الضحايا بين المدنيين.

ومنذ فبراير الفائت، يشن الحوثيون هجوماً على محافظة مأرب، في محاولة للسيطرة عليها دون نتيجة، وسط تحذيرات دولية من آثار تلك الهجمات ومخاطرها على آلاف النازحين.

ولطالما كررت الأمم المتحدة التحذير من التهديدات التي تطال مخيمات النازحين في المحافظة، والتي تبلغ 139 مخيماً، تضم حوالي 2,2 مليون نازح.

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