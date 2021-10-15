الإرياني: الحوثيون يرتكبون إبادة جماعية في العبدية

مع استمرار الحصار الذي فرضته الميليشيات الانقلابية على مديرية العبدية في محافظة مأرب، حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر الجمعة: "نحذر من جرائم إبادة جماعية ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أبناء المديرية بعد تهديدات أطلقتها عبر وسائل إعلامها، ومن كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار الحصار الجائر ورفض الميليشيا فتح ممرات آمنة للمدنيين في استباحة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان".

١-تواصل مليشيا الحوثي التنكيل بأهالي مديرية العبدية بعد حصار مطبق منذ قرابة شهر،وقصف النساء والأطفال في المنازل بالصواريخ البالستية وقذائف الهاون ومختلف أنواع الأسلحة، في جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وسط صمت دولي وأممي غير مفهوم ولا مبرر#الحوثي_ينكل_باهالي_العبديه — معمر الإرياني (@ERYANIM) October 15, 2021

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صمت دولي وأممي

كما أوضح أن ميليشيات الحوثي تواصل التنكيل بأهالي مديرية العبدية بعد حصار مطبق منذ قرابة شهر، وقصف النساء والأطفال في المنازل بالصواريخ الباليستية وقذائف الهاون ومختلف أنواع الأسلحة "في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وسط صمت دولي وأممي غير مفهوم ولا مبرر".

كذلك عبّر عن استغرابه وقوف العالم موقف المتفرج من جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الحوثيون في العبدية، وتجاهله لمأساة المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن.

عشرات العمليات للتحالف

يذكر أنه في وقت سابق الجمعة، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ عشرات العمليات التي استهدفت الميليشيات وآلياتها في محيط محافظة مأرب.

وقال التحالف في بيان إن الميليشيات تواصل تعنتها وتجاهلها القوانين الدولية الإنسانية من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار.

كما أعلن أنه نفذ 40 استهدافاً لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي في محيط العبدية خلال 24 ساعة، موضحاً أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصراً.

إلى ذلك نفذ الجيش الوطني اليمني، مسنوداً بالمقاومة الشعبية، في وقت سابق الجمعة، عملية التفاف ناجحة تمكن خلالها من وضع كماشة لـ20 عنصراً من الميليشيات أقصى جنوب مديرية الجوبة في مأرب، ما أسفر عن سقوط قتلى وأسرى من الحوثيين.

نزوح 10 آلاف بشهر!

وكانت محافظة مأرب الغنية بالنفط والاستراتيجية، قد شهدت خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً من قبل الميليشيات، التي حاصرت مديرية العبدية، فيما تتالت التحذيرات الأممية حول مصير النازحين في المنطقة.

فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الخميس، أن 10 آلاف شخص نزحوا عن منازلهم في سبتمبر الماضي وحده، من مأرب التي تشهد معارك عنيفة، في أعلى معدل نزوح شهري بهذه المنطقة منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت متحدثة باسم المنظمة أنه بين الأول من يناير الماضي و30 سبتمبر الفائت، بلغ عدد الأشخاص الذين نزحوا من مأرب أكثر من 55 ألف شخص، وفق فرانس برس.

يشار إلى أنه منذ فبراير الفائت، يشن الحوثيون هجوماً على محافظة مأرب، في محاولة للسيطرة عليها دون نتيجة، وسط تحذيرات دولية من آثار تلك الهجمات ومخاطرها على آلاف النازحين.