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التحالف: ميليشيا الحوثي تواصل تهديد المدنيين في مأرب

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الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية- رويترز)
الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية - رويترز)

التحالف: ميليشيا الحوثي تواصل تهديد المدنيين في مأرب

دبي- العربية.نت

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فيما تستمر هجمات الحوثيين على محافظة مأرب، أكد تحالف دعم الشرعية أنه نفذ عشرات العمليات التي استهدفت الميليشيات وآلياتها في محيط المحافظة اليمنية.

وشدد في بيان اليوم الجمعة، على أن الميليشيات تواصل تعنتها وتجاهلها القوانين الدولية الإنسانية من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار.

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كما أعلن أنه نفذ 40 استهدافا لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في محيط العبدية خلال 24 ساعة. وأوضح أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصراً.

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق اليوم، أنه نفذ عملية التفاف ناجحة، وطوق 20 عنصراً من الميليشيات أقصى جنوب مديرية الجوبة في مأرب، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والأسرى من الحوثيين.

ضحايا جراء قصف حوثي على مأرب(أرشيفية- رويترز)
ضحايا جراء قصف حوثي على مأرب(أرشيفية- رويترز)

تصعيد حوثي

وكانت المحافظة الغنية بالنفط والاستراتيجية، شهدت خلال الأسابيع الماضية تصعيدا عسكريا من قبل الميليشيات التي حاصرت مديرية العبدية لأسابيع، مانعة دخول الغذاء والأدوية.

كما قصفت المستشفى الوحيد في المديرية قبل أيام، والمرضى فيه، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال.

يذكر أنه منذ فبراير الفائت، يشن الحوثيون هجوماً على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، في محاولة للسيطرة عليها دون نتيجة، وسط تحذيرات دولية من آثار تلك الهجمات ومخاطرها على آلاف النازحين.

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