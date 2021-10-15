.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كمين للجيش اليمني في مأرب.. يحصد عشرات القتلى الحوثيين

  • الخط
عناصر من الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية من فرانس برس)

كمين للجيش اليمني في مأرب.. يحصد عشرات القتلى الحوثيين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نفذ الجيش الوطني اليمني، مسنوداً بالمقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، عملية التفاف ناجحة تمكن خلالها من وضع كماشة لـ20 عنصراً من الميليشيات أقصى جنوب مديرية الجوبة في مأرب، ما أسفر عن سقوط قتلى وأسرى من الحوثيين.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الميليشيات كانت دفعت مجموعات من عناصرها للتسلل من المرتفعات الجبلية المطلة على الجديدة، مركز المديرية، في محاولة للتوغل شمالاً، إلا أن الجيش اليمني تصدى لها بكمين محكم.

اليمن.. برلمانيون يطالبون بإلغاء اتفاق ستوكهولم اليمن اليمن.. برلمانيون يطالبون بإلغاء اتفاق ستوكهولم

مواجهات عنيفة

يذكر أن الجيش والمقاومة، كانا نفذا أمس الخميس، كميناً محكماً أيضا استهدف ميليشيات الحوثي في محيط الجوبة جنوب مأرب. وأكد المركز الإعلامي للجيش أن الكمين أدى إلى سقوط نحو 40 من الحوثيين بين قتيل وجريح.

عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (أرشيفية من رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (أرشيفية من رويترز)

كما اندلعت مواجهت عنيفة في جبهة الجوبة ومحيط مديرية العبدية جنوب مأرب، ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيات بينهم 4 قياديين.

نزوح 10 آلاف في سبتمبر

وكانت المحافظة الغنية بالنفط والاستراتيجية، شهدت خلال الأسابيع الماضي تصعيدا عسكريا من قبل الميليشيات، التي حاصرت مديرية العبدية.

فيما تتالت التحذيرات الاممية، حول مصير النازحين في المنطقة.

فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أمس أن 10 آلاف شخص نزحوا عن منازلهم في سبتمبر الماضي وحده، من محافظة مأرب التي تشهد معارك عنيفة، في أعلى معدل نزوح شهري بهذه المنطقة منذ بداية العام الحالي.

نازحون من مأرب (أرشيفية من رويترز)
نازحون من مأرب (أرشيفية من رويترز)

وأوضحت متحدثة باسم المنظمة أنه بين الأول من يناير الماضي و30 سبتمبر الفائت، بلغ عدد الأشخاص الذين نزحوا من مأرب أكثر من 55 ألف شخص، وفق فرانس برس.

يشار إلى أنه منذ فبراير الفائت، يشن الحوثيون هجوماً على محافظة مأرب، في محاولة للسيطرة عليها دون نتيجة، وسط تحذيرات دولية من آثار تلك الهجمات ومخاطرها على آلاف النازحين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بيتكوين تتجاوز عتبة 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل  بيتكوين تتجاوز عتبة 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 
مشاهد لا تصدق لبركان لابالما.. رماد عطّل الحياة بالكامل مشاهد لا تصدق لبركان لابالما.. رماد عطّل الحياة بالكامل
الأكثر قراءة
والد ياسمين صبري يهاجمها..ويلمح والد ياسمين صبري يهاجمها..ويلمح"أغرتها الأموال والطائرات"
بعد رقصها مع محمد رمضان.. خبير يوضح موقف المضيفة بعد رقصها مع محمد رمضان.. خبير يوضح موقف المضيفة
للعيش 100 عام.. تناول هذا الطعام السحري! للعيش 100 عام.. تناول هذا الطعام السحري!
سيارة محمد رمضان وسقوط لبلبة.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟ سيارة محمد رمضان وسقوط لبلبة.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟
ابن مهاجر مصري يتزوج ابنة أميركي ثالث أغنى رجل بالعالم ابن مهاجر مصري يتزوج ابنة أميركي ثالث أغنى رجل بالعالم
نقل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون إلى المستشفى نقل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون إلى المستشفى
قبل أن تذهب
شروط واشنطن لتقديم الدعم الحذر لطالبان
شروط واشنطن لتقديم الدعم الحذر لطالبان
اكتشف المزيد