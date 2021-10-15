.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

هجمات الحوثي على مأرب.. شردت 10 آلاف نازح يمني

  • الخط
طفلة مصابة جراء هجوم الحوثي على مأرب يوم 3 أكتوبر 2021 (فرانس برس)
طفلة مصابة جراء هجوم الحوثي على مأرب (أرشيفية - فرانس برس)

هجمات الحوثي على مأرب.. شردت 10 آلاف نازح يمني

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فيما تستمر هجمات الحوثيين على محافظة مأرب، فضلا عن محاصرة الميليشيات لعدد من المناطق، تواصل المحافظة مقاومتها، على وقع نزيف النزوح.

فقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أنّ عشرة آلاف شخص نزحوا عن منازلهم في سبتمبر الماضي وحده، في مأرب التي تشهد معارك عنيفة، في أعلى معدل نزوح شهري في هذه المنطقة منذ بداية العام الحالي.

قلق دولي على مأرب.. هجوم الحوثي مثال صارخ على الترويع اليمن قلق دولي على مأرب.. هجوم الحوثي مثال صارخ على الترويع

أكثر من 55 ألفاً نزحوا

في حين أوضحت متحدّثة باسم منظمة الهجرة لوكالة فرانس برس، مساء أمس الخميس، أنه منذ الأول من يناير الماضي و3 حتى /سبتمبر، بلغ عدد الأشخاص الذين نزحوا من المحافظة أكثر من 55 ألف شخص.

ولطالما اعتُبرت مأرب بمثابة ملجأ للكثير من النازحين الذين فروا هرباً من المعارك أو أملا ببداية جديدة في مدينة ظلت مستقرة لسنوات، ولكنهم أصبحوا الآن في مرمى النيران في ظل تصاعد الهجمات الحوثية للسيطرة عليها.

نازحون من مأرب (رويترز)
نازحون من مأرب (رويترز)

بينما تؤكد الحكومة اليمنية أن المحافظة تضم 139 مخيّما استقبلت نحو 2,2 مليون نازح.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير الماضي هجمات على المحافظة الغنية بالنفط والاستراتيجية محاولة دخولها دون جدوى، وسط مقاومة شرسة من قبل القبائل والجيش.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أول لاعبة عربية تسجل هذا الاختراق..باعت مضربها لأجل تونس أول لاعبة عربية تسجل هذا الاختراق..باعت مضربها لأجل تونس
بعد عنف بيروت.. كيف علق أهالي ضحايا انفجار المرفأ؟ بعد عنف بيروت.. كيف علق أهالي ضحايا انفجار المرفأ؟
الأكثر قراءة
ماذا يوجد في نيوم؟.. كائنات عملاقة نادرة وجزر جديدة! ماذا يوجد في نيوم؟.. كائنات عملاقة نادرة وجزر جديدة!
بعد رقصها مع محمد رمضان.. خبير يوضح موقف المضيفة بعد رقصها مع محمد رمضان.. خبير يوضح موقف المضيفة
والد ياسمين صبري يهاجمها.. ويلمح والد ياسمين صبري يهاجمها.. ويلمح "أغرتها الأموال والطائرات"
من قلب بيروت.. فيديو لحزب الله يستعرض بالسلاح الثقيل! من قلب بيروت.. فيديو لحزب الله يستعرض بالسلاح الثقيل!
ردا على حزب الله..القوات ردا على حزب الله..القوات "الصور تكشف من حمل السلاح ببيروت"
السعودية: أحكام بالسجن لمتهمين بقضايا فساد بينهم ضباط السعودية: أحكام بالسجن لمتهمين بقضايا فساد بينهم ضباط
قبل أن تذهب
مشاهد دموية لاشتباكات مرعبة بالرصاص الحي في شوارع بيروت
مشاهد دموية لاشتباكات مرعبة بالرصاص الحي في شوارع بيروت
اكتشف المزيد