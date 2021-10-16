التحالف: مقتل 160 حوثيا وتدمير 11 آلية في العبدية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية بمأرب خلال 24 ساعة.

كما أضاف أن عملية الاستهداف أسفرت عن مقتل 160 عنصرا حوثيا وتدمير 11 آلية.

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وأكد استمراره في دعم الجيش الوطني اليمني لحماية المدنيين من انتهاكات الميليشيات المدعومة من إيران.

ضربة موجعة

وكانت ميليشيا الحوثي قد تلقت أمس الجمعة، ضربة موجعة على يد تحالف دعم الشرعية والجيش اليمني غرب محافظة مأرب.

فقد كشف المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن طيران التحالف استهدف تعزيزات لميليشيا الحوثي وكبدها خسائر في الأرواح والعتاد في جبهة الكسارة.

إلى ذلك، أكد التحالف في وقت سابق أمس أنه نفذ عشرات العمليات التي استهدفت الميليشيات وآلياتها في محيط مأرب.

وشدد في بيان على أن الميليشيات تواصل تعنتها وتجاهلها القوانين الدولية الإنسانية من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار.

تدمير آليات ومقتل المئات

كذلك أعلن أنه نفذ 40 استهدافا لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في محيط العبدية خلال 24 ساعة. وأوضح أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصراً.

يذكر أنه منذ فبراير الفائت، يشن الحوثيون هجوماً على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، في محاولة للسيطرة عليها دون نتيجة، وسط تحذيرات دولية من آثار تلك الهجمات ومخاطرها على آلاف النازحين.