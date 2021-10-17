حضرموت.. إحباط مخطط إرهابي لتدمير منشآت حيوية

كشف محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني أمس السبت، أن قواته الاستخبارية والأمنية أحبطت مخططاً إرهابياً لتدمير منشآت حيوية، بينها فرع البنك المركزي.

وقال اللواء البحسني، وهو أيضاً قائد المنطقة العسكرية الثانية، في مقطع فيديو، إن "الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ألقت القبض على خلية إرهابية مكونة من خمسة عناصر يقودهم قيادي إرهابي من الصف الأول".

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وأشار البحسني إلى أن القيادي الإرهابي أدلى "بمعلومات خطيرة" وكشف "تخطيطات للعناصر الإرهابية لتدمير منشآت حيوية ومهمة مثل (مقر) البنك المركزي ومقر الأمن والشرطة واستهداف قواعد عسكرية ومقر السلطة المحلية".

وأكد محافظ حضرموت أن الأجهزة المختصة "ستتخذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد هذه المجاميع التي تريد السوء لحضرموت".

وحيّا البحسني الأجهزة الاستخباراتية والأمنية على "النجاح الأمني الكبير" الذي حققوه وعلى إفشالهم المخططات الإرهابية في حضرموت، داعياً المواطنين إلى مؤازرة القوة العسكرة والأمنية والالتفاف حولها.

كما شدد على ضرورة "رفع اليقظة وتعزيز الجبهة الداخلية للحفاظ على ما تحقق للمحافظة من إنجاز كبير في ملف الأمن والاستقرار".