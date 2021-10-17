صور.. القبض على خلية حوثية جنوب اليمن

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين، جنوبي اليمن، القبض على خلية تعمل لصالح ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الوضيع.

وقالت إدارة أمن أبين في بيان لها، إن قواتها الأمنية داهمت، مساء السبت، قرية "الكمع" بمنطقة السواد في مديرية الوضيع بعد بلاغ عن وجود خلية استخباراتية تعمل لصالح الحوثيين بالمنطقة.

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وأوضح البيان، أن "اشتباكات دارت بين أفراد الخلية وأجهزة الأمن، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الخلية والقبض على سبعة آخرين".























كما أشار البيان إلى إصابة ثلاثة من قوات الأمن خلال حملة المداهمة.

وعثرت الأجهزة الأمنية، على شعارات جماعة الحوثي وعدد من الملازم والصواعق المتفجرة، وصور قتلى حوثيين في مكان ضبط الخلية.

وحذرت إدارة أمن أبين كل من تسول له نفسه التستر على مثل تلك الجماعات الإرهابية، مؤكدة العمل على تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا الإنجاز الأمني بعد أن تمكنت قوات أمن أبين قبل أسابيع، من إلقاء القبض على أحد المطلوبين الذين يعملون لصالح الميليشيات الحوثية في تلك المنطقة بعد متابعة وعملية رصد وتحري واسعة للبحث على خلية حوثية.

وألقت حينها القبض على قائد تلك الخلية المدعو (ف ـ م ـ ح ـ ع) الذي عمل سابقاً قائداً لأحد النقاط التابعة للحوثيين في محافظة البيضاء لأكثر من عامين ليتم بعدها تعيينه مديراً عاماً لمديرية الوضيع من قبل ميليشيات الحوثي.