الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية جنوب مأرب

تمكنت قوات الجيش اليمني ورجال المقاومة، اليوم الثلاثاء، من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية جنوب مأرب، بعد معارك عسكرية ضارية خاضتها ضد ميليشيا الحوثي.

إلى هذا، أكد قيادي عسكري أن الجيش اليمني نفذ عملية عسكرية عكسية صباح اليوم الثلاثاء تمكن خلالها من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية في جبهات جنوب محافظة مأرب، بحسب ما نقلت "سبتمبر.نت".

مادة اعلانية

كما أضاف أن قوات الجيش بعد تمكنها من تحرير واستعادة تلك المواقع العسكرية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب، وسط انهيارات ميدانية واسعة في صفوف الميليشيات المدعومة من إيران.

خسائر حوثية فادحة

وأكد أن الميليشيا منيت بخسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد، إلى جانب تسليم مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية نفسها إلى الجيش الوطني بكامل عدتها وعتادها العسكري.

كان الجيش اليمني قد أعلن تجدد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، واندلاع مواجهات عنيفة في مناطق الجوبة وملعاء بدعم من طائرات التحالف في استهداف لمواقع ميليشيات الحوثي.

تدمير أسلحة ثقيلة

ودمر طيران التحالف عربة مدرعة وأسلحة ثقيلة للميليشيات الانقلابية في منطقة "العقبة"، التي منيت بخسائر كبيرة خلال المعارك.

ومع اشتداد المواجهات على الجبهات، طالبت إدارة مخيمات النازحين المنظمات الإنسانية بتوفير الاحتياجات اللازمة للنازحين من تلك المناطق.