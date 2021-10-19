.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية جنوب مأرب

  • الخط
عناصر من الجيش والمقاومة اليمنية في مأرب (أرشيفية- رويترز)
عناصر من الجيش والمقاومة اليمنية في مأرب (أرشيفية - رويترز)

الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية جنوب مأرب

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تمكنت قوات الجيش اليمني ورجال المقاومة، اليوم الثلاثاء، من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية جنوب مأرب، بعد معارك عسكرية ضارية خاضتها ضد ميليشيا الحوثي.

إلى هذا، أكد قيادي عسكري أن الجيش اليمني نفذ عملية عسكرية عكسية صباح اليوم الثلاثاء تمكن خلالها من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية في جبهات جنوب محافظة مأرب، بحسب ما نقلت "سبتمبر.نت".

وفاة نجل مطرب مصري شهير كان طلب العودة إلى بلاده للعلاج مصر وفاة نجل مطرب مصري شهير كان طلب العودة إلى بلاده للعلاج

كما أضاف أن قوات الجيش بعد تمكنها من تحرير واستعادة تلك المواقع العسكرية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب، وسط انهيارات ميدانية واسعة في صفوف الميليشيات المدعومة من إيران.

خسائر حوثية فادحة

وأكد أن الميليشيا منيت بخسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد، إلى جانب تسليم مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية نفسها إلى الجيش الوطني بكامل عدتها وعتادها العسكري.

كان الجيش اليمني قد أعلن تجدد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، واندلاع مواجهات عنيفة في مناطق الجوبة وملعاء بدعم من طائرات التحالف في استهداف لمواقع ميليشيات الحوثي.

تدمير أسلحة ثقيلة

ودمر طيران التحالف عربة مدرعة وأسلحة ثقيلة للميليشيات الانقلابية في منطقة "العقبة"، التي منيت بخسائر كبيرة خلال المعارك.

ومع اشتداد المواجهات على الجبهات، طالبت إدارة مخيمات النازحين المنظمات الإنسانية بتوفير الاحتياجات اللازمة للنازحين من تلك المناطق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيلم فيلم "ريش" متهم بالإساءة لمصر.. المنتج يرد
بالتفاصيل.. هكذا توفي 3 فنانين إيطاليين بحادث في الرياض بالتفاصيل.. هكذا توفي 3 فنانين إيطاليين بحادث في الرياض
الأكثر قراءة
حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها "لم نجد لها أثراً"
فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟ فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟
زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز
فيديو لحمير فيديو لحمير "مسلوخة" يثير الرعب في مصر.. وهذه التفاصيل
شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات
صورة مروعة.. ذبح رياضية في أفغانستان ولاعبات يستنجدن صورة مروعة.. ذبح رياضية في أفغانستان ولاعبات يستنجدن
قبل أن تذهب
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
اكتشف المزيد