إصابة مواطن بلغم حوثي وتدمير سيارته غرب اليمن

أصيب مواطن من أهالي محافظة الحديدة، غربي اليمن، الإثنين، بانفجار لغم من مخلفات الميليشيا الحوثية أثناء مروره بسيارته في طريق ترابي.

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وأفادت مصادر محلية أن لغماً من مخلفات الميليشيا الحوثية، التابعة لإيران، انفجر في سيارة المواطن، محمد أحمد زهير، من أهالي قرية الدنين جنوب مدينة حيس، ما أسفر عن إصابته إصابة بليغة في قدمه وتدمير السيارة.

ولفتت المصادر إلى أن فريق إنقاذ من القوات المشتركة هرع لإسعاف المواطن إلى المستشفى الميداني في الخوخة.

وتأتي هذه الجريمة الحوثية بعد يوم من إصابة طفل برصاص ميليشيا الحوثي في ذات المديرية، في تتابع لجرائم الحوثيين بحق المدنيين.

وتعد مديرية حيس من أكثر المديريات المنكوبة في الساحل الغربي بألغام الميليشيا الحوثية.

وتستخدم ميليشيا الحوثي وحدها من بين أطراف الصراع في اليمن الألغام في حربها على اليمنيين، وزرعت في مناطق عدة في البلاد نحو مليوني لغم منذ عام 2015، وفقاً لتقديرات خبراء نزاع الألغام.