معارك عنيفة جنوب مأرب..الجيش اليمني يدحر ميليشيا الحوثي

نشبت معارك عنيفة، اليوم الأربعاء، بين الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة، والميليشيات الحوثية من جهة أخرى في جنوب محافظة مأرب.

وأفاد مراسل العربية بأن قوات الجيش والمقاومة دحرت الميليشيات من عدّة مواقع جنوب المحافظة الاستراتيجية، شمال البلاد، وكبّدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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في حين استهدف الحوثيون الأحياء السكنية في المحافظة، بصاروخ باليستي أوقع عدة إصابات بين المدنيين.

ضربات للتحالف أيضاً

من جهته، شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن ضربات على تجمعات للميليشيا في مواقع متفرقة جنوب المحافظة.

إلى ذلك، دمر القصف المدفعي الذي نفذه الجيش فجر اليوم طقمين وعربة تابعة للحوثيين.

وكان التحالف أعلن أمس الثلاثاء أنه نفذ 14 عملية استهدفت الميليشيات في المحافظة، لاسيما في الجوبة والكسارة.

كما أشار إلى تدمير 6 آليات عسكرية ومقتل 48 عنصرا حوثياً.

يذكر أن الجيش اليمني تمكن أمس من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية جنوب مأرب، بعد معارك عسكرية ضارية خاضها ضد الميليشيا المدعومة من إيران.

تكثيف الهجمات

وخلال الفترة الماضية كثف الحوثيون هجماتهم على المحافظة الغنية بالنفط محاولين التقدم، بعد أن حاصروا منطقة العبدية، مانعين دخول الدواء والغذاء.

فيما حذرت الأمم المتحدة من تزايد أعداد النازحين، منبهة إلى الخطر الداهم الذي يلاحق آلاف اللاجئين في المحافظة، بعد هروبهم من مناطق الصراع في البلاد.

وتشن الميليشيات منذ فبراير الماضي هجمات على المحافظة الاستراتيجية محاولة دخولها دون جدوى، وسط مقاومة شرسة من قبل القبائل والجيش.