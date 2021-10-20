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مقتل 82 حوثياً في غارات للتحالف على منطقتين قرب مأرب

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(FILES) A picture taken on March 5, 2021 shows smoke billowing during clashes between forces loyal to Yemen's Saudi-backed government and Huthi rebel fighters in Yemen's northeastern province of Marib. Yemen's Iran-backed Huthi rebels are in a fierce battle to take the oil-rich city of Marib, the target of an eight-month offensive to control the entire north of the country. (Photo by AFP)
أرشيفية من مأرب

مقتل 82 حوثياً في غارات للتحالف على منطقتين قرب مأرب

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل 82 عنصراً من ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، في غارات جوية خلال الساعات الأربع والعشرين على منطقتين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية.

وقال التحالف إنه نفذ "26 عملية استهداف" في منطقتي الكسارة والجوبة ما أدى إلى "تدمير 11 من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من 82 عنصراً إرهابياً"، بحسب ما نقلته "واس".

وفي وقت سابق اليوم، شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن ضربات على تجمعات للحوثيين في مواقع متفرقة جنوب المحافظة.

وكان التحالف أعلن أمس الثلاثاء أنه نفذ 14 عملية استهدفت الميليشيات في المحافظة، لاسيما في الجوبة والكسارة.

كما أشار إلى تدمير 6 آليات عسكرية ومقتل 48 عنصرا حوثياً.

مواقع استراتيجية عسكرية

يذكر أن الجيش اليمني تمكن أمس الثلاثاء من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية جنوب مأرب، بعد معارك عسكرية ضارية خاضها ضد الميليشيات المدعومة من إيران.

وخلال الفترة الماضية كثف الحوثيون هجماتهم على المحافظة الغنية بالنفط محاولين التقدم، بعد أن حاصروا منطقة العبدية، مانعين دخول الدواء والغذاء.

عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)

فيما حذرت الأمم المتحدة من تزايد أعداد النازحين، منبهة إلى الخطر الداهم الذي يلاحق آلاف اللاجئين في المحافظة، بعد هروبهم من مناطق الصراع في البلاد.

ومنذ فبراير الفائت، تشن الميليشيات هجمات على محافظة مأرب محاولة دخولها دون جدوى، وسط مقاومة شرسة من قبل القبائل والجيش.

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