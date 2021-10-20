ميليشيا الحوثي تقصف حياً سكنياً بمأرب.. وإصابة 15 مدنياً

استهدفت ميليشيات الحوثي، الأربعاء، حياً سكنياً قرب معسكر الصحن شمال مدينة مأرب بصاروخ باليستي، ما أدى إلى إصابة 15 مدنياً، وفق مراسل "العربية/الحدث".

أما في جنوب محافظة مأرب، فقد نشبت معارك عنيفة، اليوم، بين الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة، والميليشيات الحوثية من جهة أخرى.

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خسائر فادحة

ودحرت قوات الجيش والمقاومة الميليشيات من عدة مواقع جنوب المحافظة الاستراتيجية شمال البلاد، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، بحسب المراسل.

من جهته، شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن ضربات على تجمعات للحوثيين في مواقع متفرقة جنوب المحافظة.

استعادة مواقع استراتيجية

يذكر أن الجيش اليمني تمكن أمس الثلاثاء من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية جنوب مأرب، بعد معارك عسكرية ضارية خاضها ضد الميليشيات المدعومة من إيران.

وخلال الفترة الماضية كثف الحوثيون هجماتهم على المحافظة الغنية بالنفط محاولين التقدم، بعد أن حاصروا منطقة العبدية، مانعين دخول الدواء والغذاء.

تحذير من تزايد أعداد النازحين

فيما حذرت الأمم المتحدة من تزايد أعداد النازحين، منبهة إلى الخطر الداهم الذي يلاحق آلاف اللاجئين في المحافظة، بعد هروبهم من مناطق الصراع في البلاد.

ومنذ فبراير الفائت، تشن الميليشيات هجمات على محافظة مأرب محاولة دخولها دون جدوى، وسط مقاومة شرسة من قبل القبائل والجيش.