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قائد يمني: ميليشيا الحوثي وقعت في "المصيدة" بمأرب وخسائرها لا تحصى

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قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، اللواء منصور ثوابه
قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، اللواء منصور ثوابه
اليمن والحوثي

قائد يمني: ميليشيا الحوثي وقعت في "المصيدة" بمأرب وخسائرها لا تحصى

اللواء منصور ثوابه: خسائر الميليشيا البشرية والمادية في المعارك الأخيرة كبيرة جداً ولا يمكن حصرها

  العربية. نت - أوسان سالم 

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قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، اللواء منصور ثوابه، اليوم الخميس، إن الميليشيا الحوثية الإيرانية وقعت في مصيدة الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات القتال بمأرب، شمالي شرق البلاد.

وأكد اللواء ثوابه، في تصريح مصور نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني، -من مشارف مدينة حريب-، أن خسائر الميليشيا البشرية والمادية في المعارك الأخيرة كبيرة جداً ولا يمكن حصرها.. مشيرا إلى أن المعارك مستمرة في مختلف جبهات القتال، وأنه لا رجعة لأبطال الجيش وأحرار اليمن عن مواجهة الميليشيا الإيرانية والانتصار عليها.

وجدد ثوابه، دعوة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا بالحفاظ على أبنائهم وعدم إرسالهم إلى الهلاك في صفوف الميليشيات الحوثية التي لا تهتم لمصير من يقاتل ويضحى معها فهي تعتبرهم عبيداً خلقوا من أجل خدمتها والموت في سبيل راحتها.

وقال: "لا يوجد في الكون من يقاتل ليكون عبدًا إلا من التحق بصفوف الميليشيا الحوثية وعلى من انخدع بها أن يعتبر بقوافل الجثث التي تعود إليهم كل يوم، فضلاً عن مئات القتلى الذين تركت جثثهم في الجبال والشعاب ولا تهتم لمصيرهم".

وعبر قائد المنطقة العسكرية الثالثة عن شكره لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، على جهودهم في دعم وإسناد القوات المسلحة اليمنية في معركتها ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية ومشروعها التدميري العابر للحدود.

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