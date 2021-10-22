.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غارات للتحالف على الجوف توقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين

  • الخط
مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية - اليمن 3
من مقاتلات التحالف في اليمن
اليمن والحوثي

غارات للتحالف على الجوف توقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين

تدمير آليات تابعة للميليشيا الحوثية شرق الحزم بمحافظة الجوف

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، الخميس، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين في غارات لطيران تحالف دعم الشرعية بمحافظة الجوف.

وغرد المركز الإعلامي على "تويتر" عن سقوط "قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية، وتدمير آليات تابعة لها بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شرق الحزم بمحافظة الجوف".

المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ
المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ

هذا وأكد المبعوث الأميركي لليمن تيم لندركنغ، الخميس، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن "الإدارة الأميركية ملتزمة بأمن المملكة العربية السعودية 100%".

وأضاف: "نشهد تصعيداً كبيراً لهجمات الحوثيين ضد المملكة.. هناك 70 ألف أميركي يعيشون في السعودية، وحياتهم في خطر بسبب صواريخ الحوثيين".

وتابع لندركنغ: "لم أر أي دليل يظهر أن إيران تريد إنهاء الحرب في اليمن. إن دعم طهران للحوثيين وتقديم السلاح لهم هو مصدر قلق كبير للولايات المتحدة".

كما قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن تعليقات قيادات ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على بيان مجلس الأمن الصادر، الأربعاء، تأكيد جديد على تبنيها نهج التصعيد السياسي والعسكري.

أمازون وبيزوس في مرمى اتهامات جدية من الكونغرس الأميركي تكنولوجيا أمازون أمازون وبيزوس في مرمى اتهامات جدية من الكونغرس الأميركي

وأشار الإرياني في بيان، مساء الخميس، إلى أن تلك التصريحات تؤكد استمرار ميليشيا الحوثي في تحدي إرادة وإجماع المجتمع الدولي على ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار بمختلف الجبهات، وإحلال السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث.

ووصف الإرياني إصرار ميليشيا الحوثي على تبني نهج التصعيد ورفض دعوات التهدئة وتقويض الجهود الدولية لوقف الحرب واحلال السلام في اليمن، بأنها "تنفيذ حرفي لإملاءات النظام الإيراني الذي يتحكم في قرارها السياسي والعسكري، ويستخدمها كأداة لتنفيذ أطماعه التوسعية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي‏".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمة الفيلم أزمة الفيلم "المسيء لمصر" تتصاعد.. اتهامات بالتنمر لمذيعة شهيرة
الصحة العالمية تحذر: هذه عواقب عدم وصول اللقاح للجميع الصحة العالمية تحذر: هذه عواقب عدم وصول اللقاح للجميع
الأكثر قراءة
ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟ ما السر بنجاة كل ركاب طائرة أميركية تحطمت واحترقت؟
نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن! نجم ليفربول محمد صلاح يلتقي شبيهه في لندن!
بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا بفضل هذه المرأة.. تمكن هتلر من بلوغ سدة الحكم بألمانيا
مورينيو بعد الخسارة بسداسية للمرة الأولى في تاريخه: أتحمل المسؤولية مورينيو بعد الخسارة بسداسية للمرة الأولى في تاريخه: أتحمل المسؤولية
طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها طائرة مسيرة تحمل مخدرات من سوريا للأردن.. والجيش يسقطها
إسرائيل تستأنف تدريبات لتنفيذ ضربات عسكرية ضد منشآت إيران النووية إسرائيل تستأنف تدريبات لتنفيذ ضربات عسكرية ضد منشآت إيران النووية
قبل أن تذهب
"مدينة الدمية" مشروع للحفاظ على التراث الأردني والفلسطيني
"مدينة الدمية" مشروع للحفاظ على التراث الأردني والفلسطيني
اكتشف المزيد