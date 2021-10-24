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اليمن.. "مسام" ينزع 1557 لغماً حوثياً في أسبوع

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اليمن.. "مسام" ينزع 1557 لغماً حوثياً في أسبوع

العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" ، اليوم الأحد، انتزاع 1557 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، خلال الأسبوع الماضي، كانت زرعتها ميليشيات الحوثي، في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.

إلى هذا، قال مشروع "مسام"، إنه انتزع ستة ألغام مضادة للأفراد، و1067 لغما مضادة للدبابات، كما انتزع 483 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة فقط.

وذكر أن فرق "مسام" تمكنت الأسبوع الماضي من تطهير 139790 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.

كما أشار إلى أن الألغام المنتزعة من قبل المشروع منذ بداية أكتوبر وحتى 22 منه، بلغت 4277 لغما وذخيرة غير منفجرة. وبذلك يكون المشروع قد انتزع منذ بداية عمله في اليمن، وحتى الآن 282.878 لغما وذخيرة غير منفجرة.

ويسعى مشروع "مسام" إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

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