شاهد.. قصف حوثي يدمر منازل مواطنين غرب اليمن

تسبب قصف مدفعي شنته ميليشيا الحوثي بتدمير عدد من منازل المواطنين في حي منظر جنوب مدينة الحديدة، غربي اليمن.

ووثق فيديو مصور، نشره إعلام القوات المشتركة، السبت، حجم الدمار الذي خلفه القصف المدفعي الحوثي بمنازل المواطنين التي أصبحت غير صالحة للسكن أو العيش فيها.

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وأجبر القصف الحوثي الأسر والعائلات من أهالي حي منظر على النزوح وترك منازلهم خوفا على أرواحهم من نيران الميليشيا الحوثية.

وتواصل ميليشيات الحوثي قصفها المدفعي والصاروخي على حي منظر السكني، حيث تسبب بتدمير عشرات المنازل ونزوح مئات الأسر، وسقوط ضحايا مدنيين.

إلى ذلك، كبدت القوات المشتركة، السبت، ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية في عدة جبهات بالساحل الغربي.

وأفاد مصدر عسكري أن الوحدات المرابطة في جبهة البرح غرب تعز خاضت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، تكللت بإخماد تحركات للميليشيا، التابعة لإيران، ومصرع وجرح عدد من عناصرها.

وبالتزامن، وجهت الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في جبهات مدينة الحديدة ضربات مركزة على أوكار للميليشيا الحوثية جراء خروقات جديدة لاتفاق ستوكهولم.

وأكد المصدر تحقيق إصابات مباشرة في صفوف الميليشيا وإفشال محاولاتها استحداث تحصينات قرب خطوط التماس.