رداً على جبايات الحوثي.. إضراب في المحويت باليمن

ردا على حملات الجباية التي لا تتوقف وابتزازهم وتهديدهم من قبل ميليشيا الحوثي، بدأ التجار في محافظة المحويت شمال اليمن إضرابًا شاملًا.

إلى هذا، أوضحت مصادر محلية أن التجار وأصحاب محلات التجزئة والجملة في المدينة بدأوا الإضراب بعد تهديدات المشرف الحوثي عزيز الهطفي للتجار نتيجة رفضهم دفع مبالغ مالية له.

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جبايات لـ"المولد النبوي"

وقالت المصادر إن الهطفي وجه عناصر مسلحة، لإزالة جميع الهناجر والبسطات بالقوة، بعدما رفض التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة دفع جبايات له، آخرها مبالغ مالية للاحتفال بالمولد النبوي.

وردا على تلك الممارسات أغلق التجار محلاتهم منذ صباح أمس السبت وحتى اليوم.

يذكر أن المشرف الحوثي كان قد أبلغ المشرفين الذين يعملون تحت إمرته بفرض مبلغ قدره 100 ألف ريال على كل محل تجاري واعتقال كل من يرفض الدفع من أصحاب المحلات.

الإضراب الخيار الوحيد

فيما ضاق التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة في المحويت ذرعًا من الجبايات المستمرة التي تفرضها ميليشيا الحوثي عليهم ليلجأوا إلى الإضراب كخيار وحيد يجابهوا به ابتزاز الميليشيا الحوثية.

كانت ميليشيا الحوثي قد نفذت حملات دهم للمحلات التجارية والشركات في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن الخاضعة لها، للمطالبة بقاعدة بيانات التجار، بغرض تحديد مبالغ الزكاة التي تفرضها على هذا القطاع، ما استدعى الغرفة التجارية والصناعية لإصدار بيان نددت فيه بهذه الحملة، وطالبت بإيقافها على الفور.