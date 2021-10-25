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التحالف يدمر 13 آلية للحوثيين.. ومقتل 105 عناصر

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عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية - أسوشييتد برس)

التحالف يدمر 13 آلية للحوثيين.. ومقتل 105 عناصر

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، مقتل 105 من ميليشيات الحوثي بغارات جوية خلال الساعات الـ24 الفائتة على منطقتين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية.

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إلى هذا، أوضح في بيان أنه نفّذ "88 عملية استهداف" في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غربي مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى تدمير 13 آلية والقضاء على 105 عناصر إرهابية".

معارك مستمرة

وكان التحالف أعلن يوم الجمعة أيضا مقتل أكثر من 92 حوثيا في 31 عملية نفذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.

فيما تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني، مسنودا بالقبائل وتحالف دعم الشرعية، وبين ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًا، بمختلف جبهات محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وفي غضون ذلك، كثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية ضرباتها الجوية على مواقع وتعزيزات وآليات حوثية في جبهات جنوبي مأرب.

عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت أطلقت منذ فبراير الماضي هجمات مكثفة على المحافظة الاستراتيجية والغنية بالنفط، ضاربة بعرض الحائط كافة الدعوات الدولية لوقف التصعيد.

إلا أن قوات الجيش والقبائل استمرت في صد تلك الهجمات ما منع الميليشيات من تحقيق تقدمات تذكر.

يشار إلى أن المحافظة تأوي مئات الآلاف من النازحين الذين فروا سابقا من الحرب الدائرة في البلاد.

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