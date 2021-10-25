معارك مستمرة في جبهات مأرب.. وخسائر كبيرة للحوثيين

تخوض قوات الجيش اليمني معارك متواصلة ضد الحوثيين في مختلف جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الانقلابية.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، اليوم الاثنين، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية كسروا هجوماً للميليشيات في الجبهة الجنوبية وأوقعوا العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

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غارات للتحالف

أما في الجبهة الغربية، فقد شنت مدفعية الجيش قصفاً مكثفاً استهدف تجمعات وتحركات الحوثيين في جبهتي الكسارة والمشجح، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، مقتل 105 من ميليشيات الحوثي بغارات جوية خلال الساعات الـ24 الفائتة على منطقتين قرب مدينة مأرب.

وأوضح في بيان أنه نفذ "88 عملية استهداف في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غربي مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى تدمير 13 آلية والقضاء على 105 عناصر إرهابية".

هجمات مكثفة

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت أطلقت منذ فبراير الماضي هجمات مكثفة على المحافظة الاستراتيجية والغنية بالنفط، ضاربة بعرض الحائط كافة الدعوات الدولية لوقف التصعيد.

إلا أن قوات الجيش والقبائل استمرت في صد تلك الهجمات، ما منع الميليشيات من تحقيق تقدمات تذكر.

يشار إلى أن المحافظة تأوي مئات الآلاف من النازحين الذين فروا سابقاً من الحرب الدائرة في البلاد.