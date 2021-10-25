.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

معارك مستمرة في جبهات مأرب.. وخسائر كبيرة للحوثيين

  • الخط
عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (أرشيفية من رويترز)

معارك مستمرة في جبهات مأرب.. وخسائر كبيرة للحوثيين

العربية.نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

تخوض قوات الجيش اليمني معارك متواصلة ضد الحوثيين في مختلف جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الانقلابية.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، اليوم الاثنين، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية كسروا هجوماً للميليشيات في الجبهة الجنوبية وأوقعوا العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

حكومة اليمن: مأرب أكدت أن إيران تدير تحركات الحوثيين اليمن حكومة اليمن: مأرب أكدت أن إيران تدير تحركات الحوثيين

غارات للتحالف

أما في الجبهة الغربية، فقد شنت مدفعية الجيش قصفاً مكثفاً استهدف تجمعات وتحركات الحوثيين في جبهتي الكسارة والمشجح، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات.

إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، مقتل 105 من ميليشيات الحوثي بغارات جوية خلال الساعات الـ24 الفائتة على منطقتين قرب مدينة مأرب.

وأوضح في بيان أنه نفذ "88 عملية استهداف في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غربي مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى تدمير 13 آلية والقضاء على 105 عناصر إرهابية".

هجمات مكثفة

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت أطلقت منذ فبراير الماضي هجمات مكثفة على المحافظة الاستراتيجية والغنية بالنفط، ضاربة بعرض الحائط كافة الدعوات الدولية لوقف التصعيد.

قوات الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية من رويترز)
قوات الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية من رويترز)

إلا أن قوات الجيش والقبائل استمرت في صد تلك الهجمات، ما منع الميليشيات من تحقيق تقدمات تذكر.

يشار إلى أن المحافظة تأوي مئات الآلاف من النازحين الذين فروا سابقاً من الحرب الدائرة في البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
أول صورة لمتحور دلتا.. ينمو كخلايا القرد الإفريقي أول صورة لمتحور دلتا.. ينمو كخلايا القرد الإفريقي
الأكثر قراءة
صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا صورة بألف كلمة.. قائد الجيش الأفغاني على الرصيف بأميركا
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
جريمة تهز مصر.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام على زفافها! جريمة تهز مصر.. عروس مذبوحة بعد 3 أيام على زفافها!
معلومات صادمة عن مسؤولة الأسلحة في فيلم أليك بالدوين معلومات صادمة عن مسؤولة الأسلحة في فيلم أليك بالدوين
إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين
بـ بـ"هاتريك" أولد ترافورد.. صلاح يحقق إنجازاً غاب 85 عاماً
قبل أن تذهب
ما هي نقاط الخلاف التي أوصلت السودان لهذه النقطة؟
ما هي نقاط الخلاف التي أوصلت السودان لهذه النقطة؟
اكتشف المزيد