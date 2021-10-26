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لغم حوثي يقتل 3 مواطنين بينهم طفل غرب اليمن

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الجثث الثلاثة
اليمن والحوثي

لغم حوثي يقتل 3 مواطنين بينهم طفل غرب اليمن

زرعت الميليشيات الحوثية في مناطق عدة في البلاد نحو مليوني لغم منذ 2015

العربية. نت - أوسان سالم

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قتل ثلاثة مواطنين بينهم طفل، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية وطبية، إن ثلاثة مواطنين بينهم طفل، قتلوا جراء انفجار لغم من مخلفات الحوثيين بهم عندما كانوا على متن دراجة نارية.

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وكشفت المصادر عن أسماء الضحايا وهم، طارق إبراهيم محمد مغلسي (17 عاماً)، وحمود جابر عياش (12 عاماً)، وجماعي خادم زاهر (60 عاماً).

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي هرعوا إلى مكان الانفجار لإسعاف الضحايا، ولكن المصابين توفوا على الفور نتيجة لإصاباتهم الخطيرة.

وتواصل ميليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين في محافظة الحديدة، مخلفة آلاف الضحايا من المواطنين الأبرياء.

وتستخدم ميليشيا الحوثي وحدها من بين أطراف الصراع في اليمن الألغام في حربها على اليمنيين، وزرعت في مناطق عدة في البلاد نحو مليوني لغم منذ 2015، وفقاً لتقديرات خبراء نزاع الألغام.

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