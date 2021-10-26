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مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بينهم قيادات في جنوب مأرب

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(FILES) A picture taken on March 5, 2021 shows smoke billowing during clashes between forces loyal to Yemen's Saudi-backed government and Huthi rebel fighters in Yemen's northeastern province of Marib. Yemen's Iran-backed Huthi rebels are in a fierce battle to take the oil-rich city of Marib, the target of an eight-month offensive to control the entire north of the country. (Photo by AFP)
من اقلتال في مأرب (أرشيفية)
اليمن والحوثي

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بينهم قيادات في جنوب مأرب

قوات الجيش اليمني شنت اليوم هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات الغربية لمحافظة تعز

العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مصرع وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية، جنوب مأرب، شمالي شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن جنود الجيش، مسنودين بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، يخوضون معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية جنوب محافظة مأرب.

الجيش اليمني في جبهات القتال في جنوب مأرب
الجيش اليمني في جبهات القتال في جنوب مأرب

وأضاف أن المعارك التي دارت خلال الساعات القليلة الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأشار إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مكثّف لمدفعية الجيش استهدف تجمعات وتحركات الميليشيات وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، شملت تدمير عربة مدرعة وأطقم بما عليها من عتاد.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك الليلية العنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في جبهات جنوب مأرب.

إلى ذلك، شنت قوات الجيش اليمني اليوم الثلاثاء، هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات الغربية لمحافظة تعز.

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بينهم قيادات في جنوب مأرب اليمن اليمن والحوثي مقتل وإصابة عشرات الحوثيين بينهم قيادات في جنوب مأرب

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن المعارك تركزت في جبهة العنين، على أطراف مديرية جبل حبشي، وكذلك جبهتي حذران والصياحي، غرب مدينة تعز.

وأسفرت المعارك عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية، شملت مصرع 6 من عناصر الميليشيا بينهم قيادات، وإصابة 8 آخرين.

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