.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإرياني: وقف تهريب السلاح من إيران للحوثي خطوة أولى نحو السلام

  • الخط
Moammar Al Eryani
معمر الارياني
اليمن والحوثي

الإرياني: وقف تهريب السلاح من إيران للحوثي خطوة أولى نحو السلام

وزير الإعلام اليمني: أحد أخطر إفرازات الحرب تلك التي فجرها الحوثي المتمثلة بانتشار السلاح خارج سيطرة الدولة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الثلاثاء، إن السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر نزع أسلحة جماعة الحوثي ووقف ما وصفه بتهريب الأسلحة الإيرانية التي اتهم الجماعة باستخدامها في استهداف دول الجوار وتهديد المصالح الدولية.

وأضاف الإرياني عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن أحد أخطر إفرازات الحرب التي قال إن جماعة الحوثي فجرتها يتمثل في "انتشار السلاح بأنواعه خارج سيطرة الدولة".

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على إنهاء الحرب وإرساء السلام المستدام وبناء بلد آمن لليمنيين لا يشكل مصدر قلق أو توتر أو تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتعزيز الثقة مع دول الجوار والإقليم والعالم.

بينهم أطفال.. الأمم المتحدة: إيران تنفذ إعدامات "بمعدلات مقلقة" إيران احتجاجات إيران بينهم أطفال.. الأمم المتحدة: إيران تنفذ إعدامات "بمعدلات مقلقة"

وتابع "نؤكد أن السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر نزع أسلحة ميليشيا الحوثي المتوسطة والثقيلة المنهوبة من مخازن الدولة، ووقف تهريب الأسلحة الإيرانية، والتي تحاول الميليشيا الاحتفاظ بها للاستمرار في قتل اليمنيين واستهداف الجوار وتهديد المصالح الدولية".

وكان الإرياني علق على التصريحات الصادرة مؤخراً عن رجل دين إيراني حول النزاع في اليمن.

وقال الإرياني في تغريدات على "تويتر" الأحد، إن "تصريحات القيادات السياسية والعسكرية والحرس الثوري وميليشياته في المنطقة، تكشف حقيقة ما يحدث في محافظة مأرب باعتبارها معركة مصيرية ضمن المخطط التوسعي الإيراني في اليمن والمنطقة، وتؤكد أن ميليشيا الحوثي مجرد أداة تدار من طهران لتنفيذ المخطط".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة السعودية.. أزمة قلبية تنهي حياة إداري وسط فناء مدرسة
نجلاء بدر عن فستانها الجريء: نجلاء بدر عن فستانها الجريء: "الريد كاربت" لا تخاطب العادات والتقاليد
الأكثر قراءة
إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين إهمال وسلوك جنسي..تفاصيل خطيرة بمقتل مصورة فيلم بالدوين
الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال الصحة العالمية: سينتهي كورونا بهذه الحال
قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي
بعد أيام معدودة.. انتبه بعد أيام معدودة.. انتبه "واتساب" سيتوقف عن هذه الأجهزة!
من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها من يذكر الداعشية التي جوعت طفلة حتى الموت..هذا ما حل بها
بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء بعد التلويح بأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن طرد السفراء
قبل أن تذهب
الفقر المائي يدفع المصريين لتغيير أسلوب معيشتهم.. كيف؟
الفقر المائي يدفع المصريين لتغيير أسلوب معيشتهم.. كيف؟
اكتشف المزيد