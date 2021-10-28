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المبعوث الأممي لليمن: تنفيذ اتفاق الرياض سيسهم باستقرار الاقتصاد

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توقيع اتفاق الرياض - أرشيفية

المبعوث الأممي لليمن: تنفيذ اتفاق الرياض سيسهم باستقرار الاقتصاد

في ختام زيارة لعدن.. تأكيد أوروبي على تنفيذ اتفاق الرياض

العربية. نت - أوسان سالم

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شدد المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، الخميس، على أهمية التقدّم في تنفيذ اتفاق الرياض الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز الشراكات السياسية واستقرار الاقتصاد.

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وقال في بيان "حان الوقت لإحراز تقدّم نحو أولويات سياسية واقتصادية وأمنية فورية وطويلة الأمد بما يخدم مصلحة اليمنيين".

وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء الوضع الآخذ في التدهور في اليمن بما في ذلك اشتداد الحرب.

حاجة عاجلة

إلى ذلك، أكَّد وفد دبلوماسي أوروبي، في ختام زيارته إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الخميس، الحاجة العاجلة للتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض.

كما أشار إلى الحاجة لمساعدة الحكومة الواسعة التمثيل (المشكلة بموجب اتفاق الرياض) للقيام بعملها من اليمن، وإلى تعزيز المؤسسات الحكومية الموحدة.

وضم الوفد الأوروبي كلا من القائمة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ماريون لاليس وسفراء فرنسا جان-ماري صفا وألمانيا هيوبرت ياجر وهولندا بيتر- ديريك هوف والمبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سمنبي.

عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
عناصر من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)

لا حل عسكريا

وبحسب بيان صحافي صادر في ختام الزيارة، نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، عبر الدبلوماسيون الأوروبيون عن بالغ قلقهم جراء الهجوم العسكري من قبل جماعة الحوثي في مأرب والوضع الحرج في العبدية.. وكرروا دعوتهم العاجلة لوقف الهجوم غير المقبول في مأرب، مؤكدين أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن" .

كما جددوا دعمهم الدائم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام عن طريق حوار سياسي شامل يُفضي إلى تسوية سياسية شاملة.

أمر مطلوب

ورحب الدبلوماسيون الأوروبيون بتواجد الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، وعبروا عن دعمهم لجهود الحكومة لاستعادة وظائف الدولة، مؤكدين أن وجود حكومة موحدة تخدم مصالح جميع اليمنيين على الأرض هو أمر مطلوب الآن أكثر أي من وقت مضى.

وشجع الوفد الحكومة على تحسين سياساتها الاقتصادية، ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات إلى اليمنيين في مختلف أنحاء البلد.

وبحسب البيان، فقد أكدت هذه الزيارة على الالتزام الدائم للاتحاد الأوروبي تجاه اليمن ومستقبله ومستقبل شعبه، مشيرا إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يعتبرون من بين كبار المانحين لليمن، إذ يقدمون كلا من المساعدات الإنسانية والتعاون التنموي.

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