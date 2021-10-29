.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قتلوا ولديه.. شيخ قبيلة بمأرب "عار على مؤيدي الميليشيات

  • الخط
قصف حوثي على مأرب(أرشيفية- رويترز)
قصف حوثي على مأرب (أرشيفية - رويترز)

قتلوا ولديه.. شيخ قبيلة بمأرب "عار على مؤيدي الميليشيات

ميليشيا #الحوثي قصفت منازل المدنيين في مديرية الجوبة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد استهداف ميليشيات الحوثي لمنزله في الجوبة جنوب مأرب، ما أدى إلى مقتل اثنين من أولاده، أكد الشيخ عبداللطيف القبلي نمران أن النصر آتٍ لا محالة رغم كل المآسي.

كما اعتبر في تغريدات على حسابه على تويتر، شاركها أيضا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الجمعة، أن على كل يمني شريف أن يعلن رفضه لميليشيات الحوثي.

وقال: "ما حصل من قصف لمنزلنا يحرك من عاد لديه نخوة وغيره ولا يزال يؤيد هذه الميليشيات الإجرامية.. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، والخزي والعار لمن لا يزال في صف الميليشيات الإجرامية".

كما أضاف أنه لن "يقبل بأي عزاء"، مؤكدا أن "النصر حليف الصابرين".

استهداف المدنيين

وكانت ميليشيا الحوثي قصفت القرى ومنازل المواطنين في مديرية الجوبة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة خلال الأيام الماضية.

فيما كشف الإرياني أن مئات الأسر من أبناء الجوبة والنازحين اضطروا للفرار خارج المديرية‏ نتيجة التصعيد العسكري الحوثي واستهداف التجمعات السكنية.

كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي، بإدانة ووقف هذه الأعمال الانتقامية التي تطال المدنيين الأبرياء وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتجريم وملاحقة المسؤولين عنها من قيادات باعتبارهم "مجرمي حرب".

يذكر أن الميليشيات تشن منذ فبراير الماضي (2021) هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى المحافظة هربا من الصراعات في بقية مناطق البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بريطانيا أول دولة تستخدم السجائر الإلكترونية كعلاج بريطانيا أول دولة تستخدم السجائر الإلكترونية كعلاج
صور لأغرب عجائب النظام الشمسي.. بقعة حمراء لا مثيل لها صور لأغرب عجائب النظام الشمسي.. بقعة حمراء لا مثيل لها
الأكثر قراءة
ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب ياسمين صبري ترد على والدها.. والأب: كلامها ساذج وكذب
قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين قصة آخر لقطة لمن قتلتها رصاصة خاطئة أطلقها الممثل بالدوين
جريمة تهز مصر.. تعذيب واغتصاب طفلة حتى الموت جريمة تهز مصر.. تعذيب واغتصاب طفلة حتى الموت
لحظات صاعقة.. لرجل قفز بوجه سيارات مسرعة على طريق عام لحظات صاعقة.. لرجل قفز بوجه سيارات مسرعة على طريق عام
فيديوهات الموز تستفز الأتراك.. وأنقرة تعتقل 7 سوريين فيديوهات الموز تستفز الأتراك.. وأنقرة تعتقل 7 سوريين
مارك زوكربيرغ: فيسبوك تغير اسمها إلى مارك زوكربيرغ: فيسبوك تغير اسمها إلى "ميتا"
قبل أن تذهب
كورونا يضرب روسيا بقسوة ويفرض إغلاقا جديدا
كورونا يضرب روسيا بقسوة ويفرض إغلاقا جديدا
اكتشف المزيد