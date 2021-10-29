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معارك عنيفة في جبهات مأرب.. وخسائر فادحة للحوثيين

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قوات الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية من رويترز)

معارك عنيفة في جبهات مأرب.. وخسائر فادحة للحوثيين

العربية.نت - أوسان سالم

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تخوض قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، معارك عنيفة لدحر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وأفشلت قوات الجيش والمقاومة الشعبية هجمات للانقلابيين في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، تكبّدت على إثرها الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق المركز الإعلامي للجيش.

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كما كسرت هجوماً للحوثيين في جبهة الكسارة غرب مأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

غارات للتحالف

إلى ذلك شنت ‏مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بالتزامن مع المعارك، عدة غارات جوية، مستهدفة تجمعات ومواقع متفرقة للميليشيات الحوثية جنوب وغرب مأرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير دبابة ومخزن ذخائر وثلاثة أطقم بما عليها من عتاد، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني.

يأتي ذلك بعد ساعات من تعامل قوات الجيش مع مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة.

عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (أرشيفية من رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (أرشيفية من رويترز)

وانتهت العملية، وفق مصادر عسكرية، بسقوط غالبية العناصر المتسللة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.

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