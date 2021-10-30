اليمن.. 12 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة قرب مطار عدن

وقع انفجار، اليوم السبت، قرب مدخل المطار الدولي في عدن بجنوب اليمن، وفق رويترز.

في التفاصيل انفجرت سيارة ملغومة عند المدخل الخارجي للمطار، مستهدفة نقطة تفتيش أمنية قرب فندق بالمطار.

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وأفاد مسؤول أمني حكومي رفيع وكالة فرانس برس بسقوط 12 قتيلاً في الانفجار، جميعهم مدنيون، مضيفاً أن هناك أشخاصاً أصيبوا، بعضهم في حالة "حرجة".

استهداف موكب مسؤولين

يذكر أنه في 10 أكتوبر الحالي قتل 6 أشخاص وأصيب 10، بينهم مدنيون بانفجار سيارة ملغومة استهدفت موكباً يقل مسؤولين في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، وفق مصادر أمنية أوضحت أن المسؤولين نجوا من الانفجار.

كما قال مصدر أمني يمني لوكالة فرانس برس حينها إن "سيارة ملغومة كانت تقف في الخط العام بشارع المعلا انفجرت أثناء مرور موكب مسؤولين بينهم محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة والأسماك سالم السقطري"، وكلاهما من أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي. وأضاف أن من بين الضحايا مرافقين للشخصيات.

3 انفجارات استهدفت المطار

وفي 30 ديسمبر 2020، وبالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة، عدن، وقعت 3 انفجارات استهدفت المطار بعد قليل من هبوط طائرة تقل جميع الوزراء، باستثناء وزير الدفاع، وأوقعت 26 قتيلاً وأصابت حوالي 110 آخرين.

وحمّل تحقيق أممي في مارس الماضي (2021)، ميليشيا الحوثي، مسؤولية الهجوم. وخلص التحقيق في حينه إلى أن الحوثيين استهدفوا المطار بثلاثة صواريخ باليستية موجهة بدقة. كما أضاف أن الحوثيين حاولوا استهداف الطائرة التي تحمل أعضاء الحكومة، مشيراً إلى أن استهداف الميليشيات لمطار عدن يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي والإنساني.