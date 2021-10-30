خسائر فادحة.. الجيش اليمني يدك مواقع الحوثيين في مأرب

تكبدت ميليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية خسائر فادحة على مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

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فقد أعلن الجيش اليمني في بيان اليوم السبت أن الميليشيات تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح بعد اشتباكات اندلعت فجرا.

كما أوضح المركز الإعلامي للجيش أن المقاومة الشعبية وقوات الجيش أفشلت هجمات للانقلابيين على جبهات القتال جنوب مأرب.

كما كسرت هجوماً للحوثيين في جبهة الكسارة غرب مأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

غارات للتحالف

إلى ذلك شنت ‏مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بالتزامن مع المعارك، عدة غارات جوية، مستهدفة تجمعات ومواقع متفرقة للميليشيا جنوب وغرب مأرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير دبابة ومخزن ذخائر وثلاثة أطقم بما عليها من عتاد، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني.

يأتي هذا بعد ساعات من تعامل قوات الجيش مع مجموعة من عناصر الحوثيين حاولوا التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة.

وانتهت العملية، وفق مصادر عسكرية، بسقوط غالبية العناصر المتسللين بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.