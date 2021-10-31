.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الجيش اليمني يدحر الحوثيين من عدة مناطق غرب تعز

  • الخط
أرشيفية
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يدحر الحوثيين من عدة مناطق غرب تعز

ذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان مقتضب، أن قوات الجيش دحرت ميليشيا الحوثي الإيرانية من عدة مناطق غرب تعز

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، عن دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية، من عدة مناطق في جبهة غرب تعز، جنوبي غرب البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان مقتضب، أن قوات الجيش دحرت ميليشيا الحوثي الإيرانية من عدّة مناطق غرب تعز، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكد أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش.

الإرياني عن قصف الحوثي لحي في تعز.. "مجزرة مروعة" اليمن الإرياني عن قصف الحوثي لحي في تعز.. "مجزرة مروعة"

وأفاد مصدر عسكري، أن 7 من عناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لقوا مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، في المواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غرب مدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن المصدر، "أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هاجمت مواقع الميليشيات في مناطق حذران والصباحي، وأسفرت المواجهات عن مقتل 7 من عناصر الميليشيات بينهم القائد الميداني أبو علي الريمي، قائد الميليشيات بمفرق شرعب وإصابة 6 آخرين".

وأشار المصدر إلى احتراق طقم عسكري للميليشيات يحمل ذخائر بنيران الجيش الوطني، ومازالت المواجهات مستمرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد لحظات رعب من مسلح أشعل النار في عربة مترو بطوكيو شاهد لحظات رعب من مسلح أشعل النار في عربة مترو بطوكيو
والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها
الأكثر قراءة
خطأ قاتل أم مقصود من فيسبوك.. هذا ما تعنيه كلمة خطأ قاتل أم مقصود من فيسبوك.. هذا ما تعنيه كلمة "ميتا"
فيديو.. امرأة تقطع حبلاً تعلق به عاملا طلاء بارتفاع شاهق فيديو.. امرأة تقطع حبلاً تعلق به عاملا طلاء بارتفاع شاهق
كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين
اكتشاف جمجمة يفجر مفاجأة عن نوع من البشر عاش بإفريقيا اكتشاف جمجمة يفجر مفاجأة عن نوع من البشر عاش بإفريقيا
خبر محبط.. الأجسام المضادة تتلاشى بعد 3 أشهر فقط! خبر محبط.. الأجسام المضادة تتلاشى بعد 3 أشهر فقط!
قطر: تصريحات قرداحي موقف غير مسؤول تجاه القضايا العربية قطر: تصريحات قرداحي موقف غير مسؤول تجاه القضايا العربية
قبل أن تذهب
دراسة محبطة: المتعافون من كورونا يعانون من ضعف الإدراك
دراسة محبطة: المتعافون من كورونا يعانون من ضعف الإدراك
اكتشف المزيد