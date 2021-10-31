الجيش اليمني يدحر الحوثيين من عدة مناطق غرب تعز

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، عن دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية، من عدة مناطق في جبهة غرب تعز، جنوبي غرب البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان مقتضب، أن قوات الجيش دحرت ميليشيا الحوثي الإيرانية من عدّة مناطق غرب تعز، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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وأكد أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش.

وأفاد مصدر عسكري، أن 7 من عناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لقوا مصرعهم، وأصيب 6 آخرون، في المواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية غرب مدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن المصدر، "أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هاجمت مواقع الميليشيات في مناطق حذران والصباحي، وأسفرت المواجهات عن مقتل 7 من عناصر الميليشيات بينهم القائد الميداني أبو علي الريمي، قائد الميليشيات بمفرق شرعب وإصابة 6 آخرين".

وأشار المصدر إلى احتراق طقم عسكري للميليشيات يحمل ذخائر بنيران الجيش الوطني، ومازالت المواجهات مستمرة.