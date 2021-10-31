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الجيش ينفذ كمائن والتفافات بمأرب.. ومقتل وجرح عشرات الحوثيين

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الجيش اليمني في جبهات القتال في جنوب مأرب _26 أكتوبر 2021)
الجيش اليمني في جبهات القتال في مأرب (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الجيش ينفذ كمائن والتفافات بمأرب.. ومقتل وجرح عشرات الحوثيين

مدفعية الجيش شنت قصفاً مركزاً ضد أهداف ثابتة ومتحركة للحوثيين على امتداد جبهة جنوب مأرب وألحقت بالميليشيا خسائر كبيرة في العديد والعتاد

العربية.نت - أوسان سالم 

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سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثيين، اليوم الأحد، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

ونقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش والمقاومة "نفذت خلال الساعات الماضية عدّة كمائن والتفافات" انتهت بوقوع العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، إضافة إلى إلحاق خسائر أخرى في معدات الحوثيين.

وأضاف أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركزاً ضد أهداف ثابتة ومتحركة للحوثيين على امتداد الجبهة وألحقت بالميليشيا خسائر كبيرة في العديد والعتاد.

الجيش اليمني خلال القتال في مأرب (أرشيفية)
الجيش اليمني خلال القتال في مأرب (أرشيفية)

وكانت قوات الجيش اليمني نفذت أمس السبت، كميناً محكماً استهدف مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وأكد المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية لقوا مصرعهم، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، مخلفين وراءهم جثث قتلاهم وأسلحتهم في أحد الشعاب جنوب محافظة مأرب.

واستهدفت مدفعية الجيش اثنين من الأطقم القتالية التي كانت تحمل تعزيزات للعناصر الحوثية، إضافةً إلى استهدافها تجمعات في مواقع متفرقة من الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

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بالتزامن مع ذلك، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية، مستهدفة تحركات وتجمعات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب، بحسب المركز.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش والمقاومة ضد عناصر الميليشيا الحوثية جنوب مأرب.

وتخوض قوات الجيش اليمني مسنودةً بالمقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية، معارك مستمرة لدحر المليشيات الحوثية في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب.

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