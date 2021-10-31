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السفير البريطاني باليمن يدين تفجير عدن: لا يمكن السكوت عن استهداف المدنيين

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من تفجير مطار عدن باليمن
من تفجير مطار عدن باليمن
اليمن والحوثي

السفير البريطاني باليمن يدين تفجير عدن: لا يمكن السكوت عن استهداف المدنيين

السفير البريطاني: "نقدم دعمنا المطلق لرئيس الوزراء وحكومته في عدن"

دبي - قناة العربية

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قال السفير البريطاني في اليمن، ريتشارد أوبنهايم، الأحد، إن المملكة المتحدة تدين بأشد العبارات التفجير الذي وقع في عدن الليلة الماضية، السبت، مؤكدا أن استهداف المدنيين خصوصا الأطفال أمر "لا يمكن السكوت عنه".

وأضاف السفير عبر حسابه على "تويتر": "نقدم دعمنا المطلق لرئيس الوزراء (اليمني معين عبد الملك) وحكومته في عدن لمواصلة عملها في تقديم الخدمات لليمن".

وأعلن السفير البريطاني أن هذه الحرب "يجب أن تنتهي".

ووقع انفجار سيارة ملغمة، السبت، قرب مدخل المطار الدولي في عدن بجنوب اليمن، عند المدخل الخارجي مستهدفة نقطة تفتيش أمنية قرب فندق.

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وأفاد مسؤول أمني حكومي رفيع بسقوط 12 قتيلاً في الانفجار، جميعهم مدنيون، مضيفاً أن هناك أشخاصاً أصيبوا، بعضهم في حالة "حرجة".

وأمر رئيس الوزراء اليمني بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات الهجوم، إضافة إلى تعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يستهدف أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن.

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