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اليمن.. تواصل الحركة الجوية بمطار عدن بعد تفجير إرهابي قتل وأصاب 30

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إحدى بوابات مطار عدن الدولي (أرشيفية من رويترز)
إحدى بوابات مطار عدن الدولي
اليمن والحوثي

اليمن.. تواصل الحركة الجوية بمطار عدن بعد تفجير إرهابي قتل وأصاب 30

بيان: مثل تلك الانفجارات والحوادث الإرهابية المعروفة والمكشوفة أهدافها لن تثني المطار أو المؤسسات والمصالح والشركات التابعة للوزارة عن القيام بأداء المهام الموكلة إليها وتقديم خدماتها للمواطنين

العربية.نت - أوسان سالم

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أعلنت وزارة النقل اليمنية، اليوم الأحد، أن الحركة الجوية في مطار عدن الدولي مستمرة وبصورة طبيعية وأن رحلات الطيران منتظمة، وذلك غداة الانفجار الإرهابي الذي حدث بالقرب من بوابة المطار الخارجية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن مطار عدن يعمل بصورة طبيعية في ظل الانتشار الأمني في محيطه.

من التفجير قرب مطار عدن
من التفجير قرب مطار عدن

وأضاف البيان، إن مثل تلك الانفجارات والحوادث الإرهابية المعروفة والمكشوفة أهدافها لن تثني المطار أو المؤسسات والمصالح والشركات التابعة للوزارة عن القيام بأداء المهام الموكلة إليها وتقديم خدماتها للمواطنين، بل ستزيدها عزيمة وإصرارا للاستمرار في عملها.

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وأشار إلى أن التفجير الإرهابي الذي وقع قرب بوابة مطار عدن كان يستهدف إغلاق المطار وإيقاف رحلات الطيران، إلا ان السيارة المفخخة انفجرت بعيداً عن المطار مما تسبب بحدوث خسائر كبيرة في أرواح وممتلكات المدنيين.

ومساء أمس، انفجرت سيارة مفخخة نوع (هايلوكس)، بالقرب من حاجز التفتيش الأول لدخول مطار عدن الدولي في مدينة خور مكسر، أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصاً بينهم أطفال ونساء كانوا متواجدين بالقرب من موقع الانفجار.

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